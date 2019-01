Sarri niega que Willian vaya a dejar el Chelsea en enero

El extremo brasileño, vinculado con el Barcelona, es una pieza importante para el esquema del técnico italiano.

Maurizio Sarri cree que es "imposible" que Willian deje el Chelsea en enero, a pesar de los rumores que indican que podría irse al Barcelona a cambio de Malcom y 55 millones de euros.

El internacional brasileño fue objeto de fuertes especulaciones en la pretemporada, y algunos medios aseguran que el Chelsea rechazó varias ofertas del Barcelona por él.

Al final, el Barça contrató a Malcom para reforzar sus opciones ofensivas, pero el jugador de 21 años apenas ha tenido minutos, jugando solo cinco partidos en La Liga.

Malcom le costó al Barca 41 millones de euros pero su futuro puede estar lejos del Camp Nou.

Los últimos rumores sugirieron que el Barça presentó una oferta por Willian que ascendió a los 55 millones de euros, además de los servicios de Malcom, pero Sarri dice que el Chelsea no piensa desprenderse del ex Shakhtar Donetsk.

Cuando se le preguntó si estaría contento si Willian se fuera, Sarri contestó contundentemente a los periodistas: "Por supuesto que no, porque como saben, para nosotros es muy importante".

"Creo que puede mejorar, porque el potencial que tiene es todavía mayor, pero igualmente es muy importante para nosotros, así que creo que es imposible perderlo en enero", agregó.

"No recibí nada (sobre Willian) ayer (jueves). Tendrás que preguntarle al club y preguntar sobre el mercado, porque si me preguntas sobre el mercado me metes en problemas, porque no sé", señaló el ex preparador del Napoli.