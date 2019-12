Santos Ortiz, crítico con el arbitraje

El volante emplumado cuestionó a Germán Martínez.



Santos Ortiz fue claro en afirmar que el central del juego le indicó que era “anti Águila”, esto en el partido que perdieron 1-0 ante el Sonsonate en el partido de vuelta de la repesca de semifinales, que dejó un saldo de él vigente campeón eliminado del torneo.



“Vinimos a hacer un partido muy inteligente y no me gusta hablar mal del arbitraje pero dejó mucho que desear, el árbitro me decía que era anti Águila. Si se dedicaran a hacer su trabajo sería diferente. Águila de principio a fin dejó todo en la cancha, un balón parado nos pasó factura y no pudimos remontar”, dijo en tono de resignación el volante Santos Ortiz.



Sobre la eliminación y el desempeño del equipo, el mediocampista migueleño agregó: “Es una lástima quedar eliminados. Varias fechas atrás nadie daba nada por nosotros pero en las últimas fechas cambiamos de actitud y clasificamos hasta una jornada antes”.