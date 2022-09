Santiago Giménez: "Nunca jugaré con el América"

El canterano de Cruz Azul aclaró que nunca se vestirá de azulcrema.

Santiago Giménez se convirtió en la última joya de Cruz Azul, a la que dejó a su salida al Feyenoord de Holanda como líder de goleo, posición que ha ocupado el delantero del América Henry Martín. Por ello, se vuelve un mexicano codiciado por cualquier club.

Giménez, nacido en la cantera de la Máquina, dejó en claro que no aterrizará en Coapa cuando sea momento de volver al futbol mexicano, aún con camino por recorrer en el futbol europeo.

"No, no, no, eso nunca", respondió en un podcast del 'Werevertumorro' a pregunta sobre si jugaría con el América, club actualmente dirigido por Fernando Ortíz.

El llamado 'Bebote' mencionó que le gustaría formar parte de Boca Juniors, tal como su padre Christian Giménez: "La verdad es que sí me gustaría, porque jugar en la Bombonera debe ser brutal".