San José sigue sin poder habilitar a Lampe

El portero boliviano sigue en una situación incómoda porque no tiene los documentos completos pese a que llegó a Bolivia hace una semana atrás.

San José sigue sin poder habilitar al portero boliviano Carlos Lampe quien podría perderse el partido de este jueves cuando el santo se mida a Oriente Petrolero por el torneo boliviano.

Lampe llegó a Bolivia hace una semana atrás, pero todavía no tiene los papele4s en orden por lo que no pudo ser habilitado y si este miércoles no llega la documentación se perderá otro partido más con el santo.

La directiva del club orureño señaló que esperan la documentación desde Boca Juniors, el último club de Lampe, por lo que en el transcurso de las próximas horas se lo tratará de habilitar.

Para el juego contra Oriente Petrolero es posible que juegue desde el inicio el portero Luis Banegas.