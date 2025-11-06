San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Los Angeles Rams se dirigen al norte este fin de semana para un enfrentamiento clave con San Francisco en el Levi's Stadium, con el primer lugar de la NFC Oeste en juego.

Los Rams llegan en forma después de acumular tres victorias consecutivas sobre Baltimore, Jacksonville y New Orleans. Han estado dominando a los equipos en lugar de simplemente superarlos, lo que los ha llevado a un 6-2 y firmemente en la carrera de la división. Una victoria aquí posicionaría bien a Los Ángeles de cara a un duelo de la Semana 11 con Seattle.

San Francisco ha estado luchando a través de una temporada llena de lesiones, pero aún se encuentra en 6-3, incluyendo una sólida marca de 2-1 en casa. A pesar de los problemas, siguen siendo uno de los equipos más difíciles de vencer en su propio estadio.

Esta rivalidad generalmente produce finales ajustados. Los Rams perdieron una decisión por tres puntos ante San Francisco el año pasado y ganaron solo por seis en el encuentro anterior. Se espera otro choque tipo ajedrez entre dos equipos que se conocen a la perfección.

Hora de inicio del partido San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams

Los 49ers y Rams se encontrarán en la Semana 10 de la temporada de la NFL en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, el domingo 9 de noviembre de 2025, comenzando a las 4:25 pm ET o 1:25 pm PT.

Noticias del equipo San Francisco 49ers

San Francisco continúa intentando mantenerse al día en la NFC Oeste a pesar de una ola de lesiones. Existe la esperanza de que Ricky Pearsall pueda regresar, pero Brock Purdy y Bryce Huff siguen fuera de acción.

Los 49ers hicieron lo necesario en New York el pasado fin de semana con una victoria de 34-24. Mac Jones fue eficiente, completando 19 de 24 pases para 235 yardas y dos touchdowns. Christian McCaffrey cargó con el peso una vez más. Corrió para 106 yardas y un touchdown, y también sumó 67 yardas y otro touchdown como receptor. Tatum Bethune lideró la defensa con 16 tackles. Eddie Pineiro estuvo perfecto en sus patadas, y Thomas Morstead promedió 43.5 yardas por despeje.

El primer encuentro entre estos equipos en la Semana 5 se vio muy diferente. Tyler Higbee y Rob Havenstein no estuvieron disponibles entonces, y su presencia en la alineación ahora cambia la naturaleza de este enfrentamiento. Por otro lado, la defensa de San Francisco ha sufrido verdaderos golpes. Perder a Fred Warner por una lesión de tobillo que terminó con su temporada y otras piezas clave del pass rush los ha dejado más delgados de lo habitual.

Getty Images

Noticias del equipo Los Angeles Rams

Los Los Angeles Rams llegan a este enfrentamiento con un récord de 6-2 y presumiendo la segunda defensa más estricta de la liga. Están permitiendo solo 15.9 puntos por juego. Ese número no ha recibido la atención que merece, ya que la mayor parte de los reflectores están puestos en la ofensiva.

En el lado ofensivo, Matt Stafford ha estado destacando. Lidera el mejor ataque aéreo de la NFL, con un promedio de 258 yardas por aire. También encabeza la liga con 21 pases de touchdown. Solo dos intercepciones en el año muestran lo preciso que ha estado.

En cuanto a lesiones, los Rams están relativamente sanos. Puka Nacua y Darious Williams estuvieron limitados al inicio de la semana, lo cual sigue siendo una señal positiva. Solo un jugador de los Rams no participó en la práctica.

Getty Images

Mira y transmite en vivo 49ers vs Rams en los EE. UU.

El juego de 49ers vs Rams en la Semana 10 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo a nivel nacional por FOX. Fans pueden ver la cobertura enFubo (¡Pruébalo gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se darán a conocer pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo 49ers vs Rams en todo el mundo

Para los aficionados fuera de EE. UU. que buscan mantenerse al tanto de la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o para acceder al juego si viajas al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para 49ers vs Rams

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada comenzando en $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

49ers vs Rams Fantasy Football

Este enfrentamiento divisional tiene todos los ingredientes para una tarde favorable para el fantasy, especialmente con ambas ofensivas funcionando incluso a través de algunas incertidumbres por lesiones. Matthew Stafford sigue siendo un titular asegurado en este momento. Está jugando a nivel de MVP con una impresionante línea de 21 touchdowns contra 2 intercepciones en ocho partidos. Por el lado de San Francisco, ya sea que termine siendo Brock Purdy o Mac Jones como mariscal de campo, ambos perfiles son opciones viables para fantasy en este enfrentamiento.

Christian McCaffrey sigue siendo un código de trucos semanal como el mejor corredor en fantasía, y Kyren Williams merece un fuerte tratamiento de RB2 gracias a su volumen y confiabilidad en la zona roja. Como receptor, Puka Nacua (si está autorizado) debería permanecer fijo en las alineaciones de fantasía, mientras que Davante Adams mantiene valor de WR1 debido a su uso cerca de la línea de gol. Jauan Jennings ofrece atractivo como flex, y si Ricky Pearsall juega, está en esa misma conversación como una jugada astuta en PPR. George Kittle sigue siendo un titular fijo, especialmente en enfrentamientos como este donde los alas cerradas han encontrado a menudo puntos débiles en la cobertura de Los Ángeles.

Ambos equipos pueden mover el balón eficientemente y golpear a distancia. Se espera una producción constante de fantasía en general en lo que se proyecta como un enfrentamiento competitivo e intercambiando posesiones.

Mariscales de campo:

Matthew Stafford (17.7 puntos proyectados) — Iniciar

Brock Purdy (Q) o Mac Jones (14.7 puntos proyectados) — Iniciar

Corredores:

Christian McCaffrey (17.4 puntos proyectados) — Debe iniciar

Kyren Williams (12.5 puntos proyectados) — Iniciar

Receptores:

Puka Nacua (Q) (14.3 puntos proyectados) — Debe iniciar

Davante Adams (10.7 puntos proyectados) — Iniciar

Jauan Jennings (7.8 puntos proyectados) — Inicio como flex

Ricky Pearsall (Q) (2.2 puntos proyectados) — Inicio como flex

Kendrick Bourne — Sentar

Alas cerradas:

George Kittle (7.4 puntos proyectados) — Debe iniciar

Predicciones del juego 49ers vs Rams

Ambas ofensivas son más que capaces de poner puntos en el marcador, pero los enfrentamientos recientes cuentan una historia diferente. Tres de los últimos cuatro encuentros entre estos rivales de la NFC Oeste han terminado en el menor puntaje, e incluso el duelo de tiempo extra del año pasado solo alcanzó un total de 49 puntos.

Cuando estos dos se juntan, el alboroto del tiroteo generalmente desaparece. Los Rams no se han enfrentado a muchos equipos de élite últimamente, pero su defensa aún se ha destacado, permitiendo solo 17 puntos totales en sus últimos dos partidos. San Francisco puede mover el balón en casa y debería encontrar algo de éxito, pero la realidad es que Los Ángeles está permitiendo solo 15.9 puntos por juego. Eso es de élite.

Ambos lados darán algunos golpes, pero no los suficientes como para convertir esto en un frenesí de puntuación.

San Francisco luchará como siempre lo hace, pero esta versión de los 49ers está demasiado golpeada. Los Rams están más saludables, más precisos y en ascenso tanto en la ofensiva como en la defensa. Eso inclina este enfrentamiento a su favor.

Elección: Rams ganarán a duras penas.

Cuotas de Apuestas 49ers vs Rams

Spread

Rams -3.5 (-110)

49ers +3.5 (-110)

Línea de dinero

Rams: -198

49ers: +164

Total

49.5 (Más de -110/Menos de -110)