Bartomeu-Roseaud: pulso público en la directiva del Barça

El presidente llamó al directivo y le instó a renunciar argumentando su deseo de remodelar la junta

La tensión se corta con un cuchillo en Can Barça. Según ha podido saber Goal, el presidente azulgrana Josep Maria Bartomeu quiere dar un volantazo a la gestión del club y ha dado "luz verde" a una revolución en la junta directiva. El presidente comunicó a varios directivos y que habrá nuevos nombramientos en la ejecutiva en próximas fechas. Entre esos directivos que no van a seguir en el club está, sorprendentamente, Emili Rousaud , señalado hasta ahora como el líder de la candidatura continuista.

Si el pasado mes de enero, el club hacía oficial el nombramiento de Rosaud como nuevo vicepresidente instituciona l, ahora Bartomeu no desea que Rosaud siga en el club. Y precisamente por eso, dolido con el presidente, hoy Rosaud ha concedido una entrevista al programa "Aquí Cuní" en la Cadena SER, en la que ha asegurado que Bartomeu le llamó y le dijo que "quería hacer una remodelación en la junta y tenía recelos con algunos directivos, entre ellos yo. Me dijo que había filtraciones que molestaron a jugadores y que yo ponía en duda el trabajo de los ejecutivos” ,aseguró.

Rousaud no quiere salir de la junta y ha comentado que habló con el presidente hae unas horas: “Le dije a Bartomeu que yo hablo con la prensa pero no filtro, y nunca he criticado a los jugadores ", dijo, para después añadir que comentó al presidente "que lo mejor era hablar cara a cara cuando pasara el estado de alarma, le dije que me dejara reflexionar para decirle algo... pero me parece poco valiente hacer esto por teléfono y sin aviso previo”

Por último, Rosaud confesó estar dolido "por las formas" del presidente "porque no son lógicas", al tiempo que explicó que en la "junta informal de hace semanas nunca se pidió la dimisión de Bartomeu, sino que quizás lo conveniente era adelantar elecciones, la mayoría se decantaba por ello pero no pasó nada”, alegó.