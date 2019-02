Ruiz y Santos, una novela que no termina

El tico no tiene lugar en el conjunto brasileño y busca irse, pero no aparecen ofertas que lo convenzan.

La relación entre Bryan Ruiz y Santos pende de un delgado hilo. Es que el jugador, que llegó el año pasado al Peixe, casi no tuvo participación y hoy no tiene lugar en el equipo tras la llegada de Jorge Sampaoli a la dirección técnica. Sin embargo, su salida no es fácil.

Si bien el tico arregló con la directiva del club paulista una rescisión de común acuerdo, sin costo para ninguna de las dos partes, esta solo se daría si el delantero tiene alguna oferta para jugar en otro club, cosa que aún no pasó.

El alto salario del jugador -136 mil dólares mensuales según consigna el sitio Everardo Herrera- sería una traba para conseguir candidatos. La MLS podría ser un destino para Ruiz, así como algún otro club sudamericano, ya que el mercado europeo está cerrado, al menos hasta mitad de año.