Rueda de prensa de Setién antes del Barcelona-Real Sociedad: "Pedí disculpas por las formas de Sarabia, no por el fondo"

El entrenador azulgrana atendió a los medios antes de medirse a la Real donde el tema estrella fue el perdón por el comportamiento de su segundo.

Quique Setién compareció ante los medios en la previa del partido ante la Real Sociedad, un choque vital para sus aspiraciones de ganar la Liga y habló de muchos aspectos y temas de actualidad.

Disculpas por las formas de Eder Sarabia, no por el fondo de sus actos

Preguntado por qué ha pedido disculpas por el tema de su segundo, Eder Sarabia y sus palabras en el Clásico dijo que "este tema no da más de sí. Eder Sarabia lo que ha hecho mal es la forma en las que se ha expresado que a mí no me gustan. Quiero matizarlo bien porque pueden generar dudas, aunque nosotros no las tenemos. La interpretación que pueda hacer la gente sobre los gritos es normal. Transmitir, comunicarte, mostrar tu temperamento es normal. Lo que me preocupa son las formas y es lo que tengo que matizar, por si alguno no lo entiende del todo. Hemos pedido disculpas porque hay una serie de palabras que no se deben usar y más en un club como este. El resto todo se entiende, jugadores, entrenador… no tiene nada que ver con mi malestar por las formas. Tenemos la obligación porque hay muchos niños viéndonos y debe primar ante eso y debemos cuidar nuestra imagen. El fondo: gritar, alentar… siempre se ha producido. Lo importante son las formas.

Eder Sarabia no va a cambiar, solo las formas

Añade que “Eder Sarabia será como ha sido siempre. No va a cambiar nada. Solo tratar de controlar algunos aspectos y mejorar las formas. Es un tema que no da más de sí”.

Gobernar el vestuario

Respecto a su manejo del vestuario dijo que "no tenemos ningún problema en el vestuario. Estamos encantados con lo que nos hemos encontrado. Pensaba que sería más difícil pero es una balsa de aceite. Intentas convencerles de las propuestas y las aceptan de manera extraordinaria. Pedimos la opinión y algunos la dan. Los jugadores deben trabajar para llevar a cabo lo que planteamos. Ven que hay muchas cosas que están mejorando. Manejamos datos y se los pones sobre la mesa, nuestra relación es extraordinaria.

A ganarse la confianza de sus jugadores

Setién afirma que "la derrota es siempre una opción, es dolorosa y estamos preparados para superarla. Lo que debemos hacer es levantarnos y seguir adelante. Uno debe ganarse la confianza y cuando tienes un currículum como estos jugadores que llevan tiempo ganando y llega uno nuevo debe ver qué puede aportar esa persona. Debo ganarme su confianza, transmitirle y convencerles que mis conocimientos van a ayudarles a mejorar y ganar.

“Soy empático y convenzo por mi manera de ser”

El técnico azulgrana dijo que "en positivo veo un rondo y participo en él y me esperaba la calidad de estos futbolistas y su buena predisposición. La actitud me ha encantado. Uno siempre tiene dudas de cómo sería manejar un vestuario como este. No he tenido la necesidad de pegar un solo grupo. Mi manera de actuar es la de convencer, tengo empatía y los jugadores se comprometen desde el sentimiento, que cuando quieran darse cuenta el tiempo se ha acabado. No he visto nada negativo aunque me gustaría ganar más partido y afinar en otras, pero lo tomo como parte del juego.

La Real, un gran equipo que siempre complica

Se juegan media Liga ante la Real de la que Setién habla maravillas: "Hay que esperar al mejor equipo. Después de la temporada que está haciendo, jugando muy bien, es un equipo extraordinario con grandes jugadores en buen momento y esperamos un partido comprometido, con dificultades. Complica no solo al Barça sino que puede hacerlo a cualquiera.

Superadas las secuelas del Clásico donde “hubo siete ocasiones de gol”

Reiteró hasta en tres ocasiones que el Barça gozó de siete ocasiones en el Clásico, pero los resultadistas solo se quedan con la derrota: "Sé que afrontaremos el partido habiendo superado lo del Clásico y superando las secuelas. Somos conscientes de que generamos siete ocasiones de gol que pudimos haber marcado. Estamos en buena línea y creo que no nos va a afectar. Metieron un gol de rebote, nosotros tuvimos una acción parecida con Braithwaite pero el rebote fue fuera.

"Los futbolistas no son tontos y sabes por qué ganas o pierdes. El resultado lo maneja todo aquí fuera, pero en el vestuario no es así. Hemos tenido cuatro ocasiones muy claras, una se fue por 10 centímetros. Está muy contento con muchas de las cosas hechas y es algo que se lo hemos reforzado”.

Piqué y su frase de “el peor Madrid en el Bernabéu”

"Es difícil que ambos ganemos todo hasta el final. La Liga está complicada y cuesta mucho ganar los partidos. Entiendo que estamos bien, motivados para mantener el ritmo que queremos. Piqué ve unas cosas y yo puedo ver otras o lo mismo.

Favorito a la Liga al 50%

Señaló que "doy 50% favorito para el Madrid y 50% para el Barça. Cada semana esto cambia. Lo importante son las sensaciones que uno transmite.

Arthur, baja por iniciar un tratamiento de crecimiento

Explicó que "a Arthur se le ha iniciado un tratamiento de crecimiento, que le molesta y hay que estar pendiente de cómo evoluciona.

Diferencias entre Umtiti y Lenglet

Preguntado por qué juega Umtiti o Lenglet y que diferencias hay entre ambos señaló que "son dos jugadores que dentro de las características son parecidas pero hay alguna diferencia. Y eso es lo que primo en cada partido. Ahora ha tenido más protagonismo Umtiti, pero estoy encantado con Lenglet quien va a jugar muchísimo. Hay una disputa, pero estás contento con ambos. No creo que uno sea enormemente superior a otro. He decidido esto por las circunstancias.

Ansu Fati y la pérdida de protagonismo

"Tuvo más protagonismo al principio y luego menos. Le contemplamos como una opción que siempre va a estar ahí. Entiendes que hay jugadores que pueden aportar ahora más y por eso decides. Hace muchas cosas bien y otras que ha de mejorar, trabaja muchísimo y estoy muy contento con él".

El coronavirus: Las palabras Klopp y qué supone jugar a puerta cerrada

"Me parece extraordinaria la respuesta de Klopp sobre el coronavirus. No sé qué valor puede tener mi opinión sobre algo que desconozco, hay gente más competente.

Un partido sin público fue muy triste, lo viví como jugador. Cuando juegas en casa hay un impulso importante, pero estos son temas que tendremos que hacer caso a las autoridades competentes".