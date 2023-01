Rueda de prensa de presentación de Bryan Gil y Pape Gueye en el Sevilla en directo: vídeo, dónde ver por TV, streaming y en vivo online

Los dos nuevos fichajes del club de Nervión ya han vivido sus primeras horas en su nueva casa.

El Sevilla presenta este 31 de enero sus dos últimas incorporaciones en el mercado de invierno de 2023 como son Bryan Gil y Pape Gueye, que llegan cedidos sin opcion de compra procedente del Tottenham y el Olympique de Marsella

Bryan Gil: "Siento mucha ilusión por volver a casa"

Su vuelta: "Creo que puedo aportar al equipo lo que necesita. Vengo para ayudar, para disfrutar y para ser mejor jugador aún. Siento mucha alegría, mucha ilusión por volver a la que fue mi casa, al club que me vio crecer. Es algo que me tendré que ganar, tendremos que competir por el puesto y si puedo jugar lo máximo posible, mejor".

Cómo ha cambiado: "Mi temporada en el Eibar fue la mejor que he tenido aunque descendimos. En Londres me ha costado un poco más por el idioma. Creo que todas las experiencias suman, sean buenas o no tan buenas".

Su posición ideal: "Donde más cómodo me siento es jugando de extremo izquierdo, pero si lo pide el míster puedo jugar en la derecha, también he jugado ahí".

El esfuerzo para volver: "Creo que ha sido por las dos partes. Ellos también han hecho un esfuerzo terrible, nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Yo he insistido en que quería salir y quería estar aquí".

La cantera del Sevilla: "Creo que, sin ninguna duda, la cantera del Sevilla es una de las mejores de España. Esta temporada hay muchos jugadores que han dado al paso al primer equipo".

La elección de volver: "Una pregunta muy obvia a la hora de la elección. Cuando el Sevilla se presenta como opción, tanto mi entorno como mi agente sabían que mi intención era venir aquí".

Pape Gueye: "Conozco a Sampaoli e hicimos una gran temporada"

Sensaciones: "Antes de nada, me gustaría agradecer a todo al staff y jugadores del Sevilla por su cálida acogida. A Sampaoli ya le conocía de su paso por el Marsella, hicimos una gran temporada. Estoy muy contento de estar aquí, tengo muchas ganas de empezar a jugar".

Su estilo de juego: "Soy un centrocampista bastante agresivo, diría yo. El entrenador me llamó, habló conmigo, sabe las características que puedo aportar al equipo. Creo que también soy un jugador técnico".

Eligió al Sevilla: "El Sevilla es un gran club. Ya conocía al Sevilla antes de venir aquí. Forma parte del top 5 de equipos de España. No dudé un segundo. Era una oportunidad muy grande para mí, con una historia muy importante. Vi todos los trofeos del museo y la verdad es que he visto partidos del Sevilla, vi su partido del fin de semana y estoy muy contento de estar aquí, en un equipo muy grande".

Su experiencia con Sampaoli: "Sí, es cierto que con Sampaoli progresé mucho. Jugué mucho con él en Marsella. Luego vino un entrenador nuevo con unas nuevas ideas y tuve que respetarlo. Soy joven, pero tengo experiencia. Espero continuar jugando, progresando...".

Compañeros y adaptación: "He hablado con muchos jugadores. Esta mañana me han acogido muy bien. Fernando es un icono en este equipo, creo que va a ser una gran ayuda para mí, voy a aprender mucho de él en esta posición. Estoy muy contento. Me han ayudado mucho, todos son muy simpáticos conmigo. Badé es un gran amigo mío antes de ser compañeros de equipo. Hace unos años yo era su capitán y ahora es él quien me acoge en este equipo".

