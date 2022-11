Rueda de prensa de Luis Enrique en la Selección de España hoy: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

España se medirá a Jordania en un amistoso antes de comenzar el Mundial de Qatar 2022

Luis Enrique Martínez, seleccionador nacional de España, comparece ante los medios de cara a la previa del partido amistoso que enfrentará a España ante Jordania, como preparación al Mundial de Qatar 2022, en el que los españoles están encuadrados en un grupo donde se enfrentarán a Costa Rica, Alemania y Japón.

Además del seleccionador, hablará también Rodri, futbolista del Manchester City.

Declaraciones de Luis Enrique

"Nosotros estamos muy contentos de venir a Jordania. A pocos días de empezar una cita muy ilusionante y con ganas de disfrutar mañana del fútbol. ¿Si van a jugar las estrellas mañana? Tienes suerte, porque todas son estrellas. No soy el mejor entrenador de España, soy el mejor entrenador del mundo, pero era una broma".

"Los objetivos que tiene España en el Mundial son el mismo que el resto de selecciones, competir al máximo y llegar lo más lejos posible. Creo que llegamos en nuestro mejor momento".

"Las conclusiones que saco de estos partidos son muy importantes y los jugadores lo saben. He podido ver el partido que jugaron en Kosovo y me sorprendieron, no va a ser fácil para nada. Seguramente la ilusión de los jugadores jordanos será un acicate seguro. Nos vamos a tomar el partido muy en serio".

"Creo que estamos dentro de las selecciones que pueden acceder a jugar los siete partidos del Mundial y ese es nuestro objetivo".

"Solo he visto de Jordania el partido contra Kosovo pero si analizamos los partidos de Jordania en el último año y medio ha tenido resultados muy positivos. No creo que tengamos un objetivo diferente al del resto de selecciones que están entre las primeras de la lista FIFA".

"Normalmente los seleccionadores no queremos jugar contra equipos que están en el Mundial, menos aún contra Alemania que está en la fase de grupos. Nos parece una buena idea la de jugar aquí, estamos además cerca de Doha. Yo escojo siempre a sus jugadores sin tener en cuenta su equipo ni de su edad ni de si me caen bien o mal, escojo a los jugadores que mejor puedan plasmar mi idea".

Rueda de prensa de Luis Enrique con la selección española: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

Rueda de prensa Jordania vs. España Hora 16:25 horas Sede Jordania TV RFEF Youtube

Todos las ruedas de prensa de la selcción española durante el Mundial de Qatar 2022 de la temporada 2022-2023 se podrán ver en el canal oficial de la RFEF en Youtube y también en su cuenta oficial de Twitter.