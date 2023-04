Rueda de prensa de Joan Laporta sobre el 'Caso Negreira' del Barcelona: fecha, hora y dónde ver

El presidente del Fútbol Club Barcelona comparecerá en una rueda de prensa el próximo lunes

El Fútbol Club Barcelona apenas se ha pronunciado públicamente desde que el pasado 15 de febrero la Cadena SER desvelase los pagos del club azulgrana al ex vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira, en un caso ya conocido de manera popular como 'Caso Negreira'.

Tal y cómo ha avanzado 'Jijantes' y ha podido confirmar 'GOAL', el presidente del club, Joan Laporta, que ha defendido la inocencia del conjunto azulgrana en varios canutazos y en algún que otro mensaje por las redes sociales, ha decidido dar explicaciones de manera pública en una rueda de prensa que tendrá lugar el próximo lunes 17 de abril. Será a las 11.00 horas en el Auditori 1899 del Camp Nou.

Desde aquel 15 de febrero no han parado de salir cosas que dejan en mal lugar al equipo catalán y este próximo lunes el presidente de la entidad dará explicaciones. La más importante sin duda es que la Fiscalía de Barcelona denunció al equipo azulgrana ante el Juzgado de Instrucción numero 1 de Barcelona por un delito continuado de corrupción en los negocios (fraude deportivo), así como por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en documento mercantil. Además de estar denunciado el Barça como persona jurídica, también han sido denunciados el ex vicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira, a los ex presidentes, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, así como a dos de sus directivos, Óscar Grau y Albert Soler.

Dónde ver la rueda de prensa de Joan Laporta por el 'Caso Negreira'

La rueda de prensa de Joan Laporta del próximo lunes 17 de abril podrá seguirse por Barça TV y los distintos canales de redes sociales del Fútbol Club Barcelona: Facebook, Twitter y Youtube.