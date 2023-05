Rueda de prensa de Jagoba Arrasate de la final de la Copa del Rey 2023 Real Madrid vs. Osasuna: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

El técnico de Osasuna comparece junto al capitán David García antes de un día histórico para el club navarro en el que busca su primer título.

La final de la Copa del Rey 2023 se disputa este sábado 6 de mayo en Sevilla y la Real Federación Española de Fútbol ha dispuesto todo los ingredientes para que se viva una fiesta del fútbol entre el Real Madrid y Osasuna en La Cartuja.

Como es habitual, en la previa de la final de la final hablarán los entrenadores de ambos equipos. Jagoba Arrasate lo hará primero junto al capitán, David García, a partir de las 17:15 horas desde el estadio de La Cartuja.

Tras la comparecencia, Osasuna se entrenará en el escenario de la final a partir de las 18:00 horas.

Arrasate: "Queremos llevarnos la Copa y no nos conformamos con llegar aquí"

Cómo está. "Bien, estamos tranquilos y con ganas de que llegue el partido. Es un partido con trascendencia pero lo tomamos con naturalidad".

Confianza de Osasuna: "Es verdad que cuando creen en uno puede dar lo mejor de sí mismo. Tenemos una plantilla fantástica, los proyectos requieren de tiempo pero a veces no lo hay. Queremos llevarnos la Copa y no nos conformamos con llegar aquí".

Preparación: "Nuestra plantilla es una familia pero esta semana estamos haciendo las mismas cosas. Necesitamos jugar con ilusión y hacerle un partido difícil al Real Madrid".

Su partido más importante: "Seguramente sea el partido más importante de mi carrera. No hemos sido capaces de ganar al Real Madrid pero tenemos indicios de cómo hacerlo. No podemos dejarles espacios y tenemos que incomodar al rival".

Mensaje a la afición: "Que tengan buen viaje y disfruten de hoy y de mañana. Tienen que jugar con nosotros y cuando hay esa comunión somos más fuertes".

Motivar al equipo: "No hace falta, con ver las gradas llenas van a ser conscientes de lo que significa. Para que las cosas pasen hay que visualizarlas y yo veo a David y Unai levantando la Copa".

Partido largo: "Llevamos cuatro prórrogas y no nos importaría una más pero no es fácil. No podemos cometer errores y que nos quedemos sin final pronto. Si el Madrid nos gana siendo nosotros mismos, nos iremos con la conciencia tranquila".

Reivindicación personal: "Se ha hecho larga la espera. Hemos tenido un calendario apretado y no hemos podido pensar en la final. La Copa tiene magia y da la oportunidad a un equipo como Osasuna de pelear por un título, el club, el equipo y la afición ha creído en esta Copa".

Sorprender al Real Madrid: "Carlo es un especialista en ganar finales. Nos tenemos más que analizados, no hay sorpresas pero tenemos claro nuestro plan y hay que llevarlo a la perfección".

Abde y Rubén Peña: "Nuestra fuerza es el grupo para frenar los argumentos del Madrid y necesitamos chispa arriba y esos dos jugadores lo tienen. Las finales también las hacen

"El valor de ese sentimiento es incalculable, el orgullo de ser de Osasuna para muchas generaciones que no han vivido una final y eso esta ahí está ahí pero queremos ponerle la guinda a todo eso".

David García: "Llevo 20 años en el club y jugar esta final lo es todo"

Getty Images

Sensaciones: "En el recibimiento se nota la repercusión de la final y con ganas de representar a toda Navarra y jugar el partido".

El Madrid y su racha en finales: "Como navarros no tenemos miedo a nada. Hemos eliminado a grandes equipos, son grandes jugadores y más en finales pero nos centramos en nosotros y en nuestas opciones de ganar".

Mensaje a la afición: "Estoy tranquilo y todo el optimismo y creemos que podemos conseguirlo. Agradecemos el desplazamiento de la afición, tenemos ganar de verlos y que nos animen y que sean un jugador más".

Disfrutar: "Me cuesta disfrutar jugando, intento estar concentrado. Quiero que la gente sí disfrute de un finde inolvidable y que puedan disfrutar del título. Sería nuestro primer título y lo viviríamos con un grupo de amigos. Por ejemplo Roberto Torres va a estar con nosotros".

Nunca le ha ganado al Madrid: "No hablamos de eso pero las estadísticas están para romperlas. Han ganado 17 de 19 finales pero no ponemos el foco en ellos, lo ponemos en nosotros".

La final de 2005: "Era un crío y fui al Calderón desde Pamplona con mis padres y sólo recuerdo rojillos la grada. Fue un sabor agridulce por la derrota pero tantos años después estar aquí para disputar otra final me hace mucha ilusión. Llevo 20 años en el club y es el partido más importante de mi carrera. Lo es todo para mí, es una responsabilidad y una satisfacción".

Posibilidad de prórroga: "Hemos tenido 4 prórrogas. Hay que alargar el partido lo máximo posible y aguantar sus primeros ataques. En los penaltis además tenemos dos grandes porteros".

Convencimiento: "Hemos ganado en convencimiento desde la semifinal, las finales están para ganarlas aunque sea la primera y ponemos el foco ahí".

Experiencia y táctica: "Creo que tenemos jugadores con personalidad y carácter incluso la gente joven. No nos va a poder la presión, estamos muy tranquilos pero con convencimiento de que lo vamos a dar todo. Espero ver un Osasuna reconocible, no va a faltar el empuje y vamos a tener 20.000 rojillos empujando".

Rueda de prensa Jagoba Arrasate - Osasuna Hora 17:15 Sede La Cartuja, Sevilla

