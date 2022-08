El entrenador italiano atendió junto a Benzema y Modric a los medios de comunicación en la previa de la Supercopa de Europa

El Real Madrid disputa este miércoles la Supercopa de Europa en Helsinki, Finlandia, frente al Eintracht de Frankfurt. El cuadro madridista buscará su quinto título de Supercopa e igualar a Milan y Barcelona como el equipo con más trofeos de la competición.

En la previa, Carlo Ancelotti analizará la actualidad del equipo madridista en una rueda de prensa en la que estará acompañado por Karim Benzema y Luka Modric.

Rueda de prensa de Carlo Ancelotti, en directo

Ancelotti, sobre si la 21/22 fue su mejor temporada como entrenador: "Diría que sí. Nunca había ganado la Liga y la Champions a la vez. Mis jugadores lo consiguieron con una suma de espíritu, actitud, calidad, entusiasmo y experiencia., Por todas esas razones, conseguimos algo tan importante".

Benzema: "Cuando llegué tenía 21 años y quería triunfar. Ganar la Champions. Hoy, soy el capitán, me siento muy feliz y orgulloso de mi trabajo, pero todo eso no cambia nada. El año pasado hice también de capitán; ahora soy el primero, pero no cambia mucho. Ayudaré a mis compañeros a triunfar y a sumar sobre el césped- El pasado fue el mejor año de mi carrera. Pero estoy preparado mentalmente para hacerlo aún mejor".

Ancelotti: "Jugar la Supercopa es fruto de haberlo hecho. Del mérito de muchos del equipo, no sólo de once. Aunque mañana jugará el equipo que ha ganado. Con la duda de uno, dos o tres... (risas). Los dos que están aquí creo que van a jugar. Si quieren".

Modric y la Supercopa de Europa: "Cualquier título es importante para nosotros. Recuerdo la última vez que la perdimos ante el Atleti y no quiero volver a sentir eso. Vamos a darlo todo para empezar bien la temporada".



Ancelotti y el delantero suplente: "Tenemos a Benzema, a Mariano, a Hazard, a Rodrygo, a Vinicius, a Asensio... Tenemos muchos delanteros. Evidentemente si te falta el mejor delantero del mundo afecta al equipo. Sustituir a Benzema es imposible, no hay nadie en el mundo que pueda hacerlo. Si se constipa, nos toca adaptarnos".

Ancelotti y los fichajes: "Hemos hecho dos fichajes que han mejorado la calidad física y técnica del equipo. Nada más. La alquimia entre veteranos-jóvenes fue una de las claves del éxito del año pasado y puede crecer más en este, porque estamos más acostumbrados a vivir juntos. Rüdiger y Tchouameni suman en calidad y físico".

Ancelotti: "Encaramos otro título y ganar siempre es especial. No miro a estadísticas porque no son importantes pero sí disfrutar de mis jugadores".

Benzema, sobre su protagonismo tras irse Cristiano: "Desde la marcha de Cristiano he marcado más goles, eso es cierto. Cuando estaba él, yo daba más asistencias y hacía otro trabajo. Cuando se marchó, asumí que me tocaba cambiar mi juego".

Benzema sobre el récord de títulos de Marcelo: "No es algo que tenga en mi cabeza. Yo sueño con ganar títulos y voy a por ellos. Lo individual viene a raíz de las cosas que haces para el equipo, eso es lo más importante".

Benzema y su edad: "No hay edad. No somos jóvenes pero trabajamos mucho en todas las facetas, tanto dentro como fuera".

Modric: "Para llegar a estas alturas hay que dedicarse mucho a esta profesión tanto en el campo como fuera. Eso es lo que hacemos. Estamos preparados para hacer una buena temporada y dispuestos a dar el máximo".

Ancelotti sobre ganar un posible sextete: "Es algo posible. Vamos a luchar por absolutamente todas las competiciones, de eso no tengo ninguna duda; pero luego ganarlas será algo más complicado. No sé si lo conseguiremos, porque es algo muy difícil, pero la plantilla es muy buena y tengo una enorme confianza en ella. Ha mejorado con respecto al año pasado. Vamos a competir y luchar".

Ancelotti, y la goleada que encajó el Eintracht ante e Bayern: "No vi el partido y no nos vamos a dejar engañar por el resultado. El Eintracht hizo una enorme Europa League, mereció ganarla. Son dinámicos, intensos y para ganarles habrá que luchar y jugar bien. La pretemporada ha sido muy buena y llegamos con confianza. La ilusión de haber ganado la Champions sigue en nosotros y queremos prolongarla".

Benzema, sobre si es el mejor del mundo: "No pienso en eso, pienso en dar el máximo para este club cada año. El Madrid es el mejor club del mundo y para seguir cada temporada, hay que mejorar. El curso pasado hice una temporada muy buena, pero ser llamado el 'mejor del mundo' es para otra gente. Yo sigo estando enfocado en lo mío".

Benzema: "El camino en Champions fue difícil, fuimos a una batalla en cada partido. Este partido es algo muy importante; estamos listos y vamos a intentar ganar. Somos los campeones de Europa y queremos llevar el trofeo a Madrid".

Modric: "Ha sido duro, pero a la vez muy bonito. Tenemos una enorme ilusión por el partido, es el posible primer título de la temporada. Hemos hecho una gran pretemporada y vamos a darlo todo".

Aparece ya en rueda de prensa Carlo Ancelotti acompañado en esta previa de Supercopa de Europa por Benzema y Modric.