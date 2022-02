Rueda de prensa de Carlo Ancelotti, previa al Real Madrid vs. PSG de Champions 2021-2022

Carlo Ancelotti y Karim Benzema comparecen ante los medios antes del partido de Champions contra el PSG. El delantero, a pesar de llegar tocado, se expone a las preguntas de los medios, lo que puede ser una buena señal de cara a mañana. Por su parte, Ancelotti afronta su prueba más difícil de esta segunda etapa como entrenador blanco.

Karim Benzema

Lesión. "Son muchas horas de trabajo. Me siento mejor. Ahora vamos a tener un entrenamiento y vamos a ver si puedo jugar mañana. Tengo que tener sensaciones en el campo"

Tres semanas de baja. "Estar al 100% es en la cabeza. Luego, he recuperado bastante. Tengo que tener sensaciones en el terreno de juego. Voy a ver cuáles son y luego lo decido"

Jugar mañana. "Fue difícil porque cuando estás fuera, es difícil. Hacia trabajo por la mañana por la tarde y por la noche. En mi cabeza estoy preparado. Tengo que ver en el campo, pero estoy aquí para ayudar en el campo"

Jugar con Mbappé. "Es un partido muy grande. Jugar contra Kylian es especial por la selección. Como todos saben, un día puede llegar al Madrid. Lo más importante es este partido. Amigos, para después"

Francia. "Es especial porque es de Champions, pero no por ser en Francia. Me siento bien cuando estoy con la selección y la gente está bien conmigo"

Presión. "El equipo ha sabido ganar sin mí. Lo más importante es estar bien. No hay que tomar riesgos porque la temporada es larga".

Messi. "Si hablamos de fútbol, hay que hablar de Messi. La gente habla más de goles, pero lo que hace en el campo... Claro que he jugado muchos partidos con él y mañana será otro.

Neymar. " Es un jugador top. Mejor para ellos si juega. Son jugadores como Messi, que siempre es bueno que estén en el campo"

Favorito. "No hay favoritos. En el fútbol de hoy, no los hay. Cualquiera puede ganar. Es un partido a noventa minutos y el que juegue mejor puede ganar. Si miras por jugadores, cualquiera puede ganar"

Riesgos. "Siempre voy a forzar por mi equipo. Si no, me quedo en Madrid. Estoy para ayudar. Pero tampoco es forzar para lesionarte más. Voy a ver las sensaciones que tengo"

Mbappé. "Lo único que le puedo desear es que tenga un buen partido. Es un grandísimo jugador"

No hay valor doble de los goles. "Para mí no cambia nada. Queremos hacer un buen partido. Tenemos que ir al campo para ganar. Lo más importantes es focalizar en nuestro juego y marcar goles"

Jugadores del PSG. "Son buenos todos. Son todos jugadores top"

PSG. "Es difícil porque juegan contra equipos que se meten detrás. No es muy bonito. Pero es un equipo grandísimo. Tienen buen portero, buena defensa, buenos centrocampistas. En la Champions, el equipo mejora. No es un equipo que tenga dificultades, porque en la Champions se pone al nivel".

Calendario. "Siempre hay problemas con los equipos que se meten atrás. Queremos ir adelante, a jugar, pero el bloque de la gente se mete atrás. Y si no tienes suerte para meter el primero... Perdimos puntos, pero seguimos primero"

Retirarse en Ligue 1. "Estoy focalizado en el Madrid. Cada año voy a trabajar. Es un poco pronto para hablar de retirarme en Francia"

Carlo Ancelotti

Partido de mañana. "Son buenas sensaciones. Tenemos toda la confianza del mundo. Partido difícil contra un rival difícil, que tiene la aspiración de ganar la competición. Podría ser una final y nadie se sorprendería. Es un rival que pelea para ganar la Champions League"

Mendy y Benzema. "Yo soy el último que tiene que escuchar y tomar la decisión. Son jugadores que se han entrenado y ahora es la sensación que tenga el jugador. Ahora el entrenador tiene que pensar, pero es Karim, que no necesita tiempo para adaptarse. Si está bien, tiene que jugar".

Ex entrenador del PSG. "Tengo un excelente del recuerdo que pasé aquí. Estoy muy contento. Mauricio está realizando un trabajo excelente. No es fácil, hay muchísima presión. Lo más importante es ganar. Es un partido top"

Presión. "Creo que la presión de ambos equipos es la de enfrentarse a un gran rival. Para el PSG es la presión que hay en estos partidos. No tenemos que pensar más adelante. Hay que aguantar bien la presión. Que es más una motivación. Jugamos en un campo espectacular un partido que va a haber todo el mundo. Para un entrenador, no es tan complicado preparar estos partidos porque la cabeza y la motivación están bien. Estoy seguro de que estarán todos al 100%. Después, tengo que plantear un plan, pero no es tan complicado ni para Pochettino ni para mí"

Estrategia. "El partido tiene que ser completo. No creo que vaya a pasar nada especial. El PSG va a mostrar su calidad y el Madrid, lo mismo. Toque y juego vertical. Son equipo bastante reconocibles y bastante similares. Jugamos un futbol parecido. No es que puedas ganar el partido con el toque, necesitas algo completo. Defender bien, vigilancia defensiva, atacar..."

Mbappé. "Todos los jugadores que juegan este partido están focalizados para sacar lo mejor y ayudar al equipo para eliminar al rival. Lo que piensa Mbappé, es lo que piensan los demás. Vinicius, Messi... Eliminar un rival para ganar la Champions"

Esquema. "El sistema creo que no va a cambiar. Quizás un medio pueda jugar por fuera. Pero los extremos que tenemos nos puede permitir con dos jugadores por fuera acostumbrados a jugar en esta posición"

Bale. "Hablo con él como con todos. Escuchándolo y tratando de sacar lo mejor. La relación personal con él es buena. No tengo nada que reprocharle. Cuando un jugador es serio y profesional y respeta a las persona... Él nunca ha fallado en esto. Ha tenido lesiones. Puede ser que no haya tenido una gran motivación en el pasado. Pero quiere acabar como se merece. Para él, terminar bien aquí sería bueno"

Verratti. "Marco es un gran jugador, ha mejorado y tiene experiencia. Pero hay que bloquear a Verratti, Messi, Mbappé, Di María... nos va a explotar la cabeza. Hay que pensar lo que vamos a hacer en el campo"

Entrenar al PSG o al Madrid. "Para mí, entrenar no es difícil. Es un gusto en París y lo es en Madrid. Y mientras más grande es el club, mejor"