Rubén Uría: "Rodri y Thomas, Google Maps y WinZip"

Ébano y marfil, Thomas y Rodri. Las dos torres de Simeone, un nuevo poder que resurge y que catapulta al Atlético a un equilibrio entre precisión y físico. Rodri no tiene los reflejos instantáneos ni la garra que son marca de la casa, pero sí tiene un físico portentoso, una quirúrgica precisión de cirujano, una personalidad de acero y un GPS en la cabeza. Metrónomo ideal, jugador de una pieza, aglutina las mejores características de todo el centro del campo que no hace mucho formaba la guardia pretoriana del Cholo: tiene la personalidad de Gabi, la inteligencia de Tiago y la distribución de Koke. Para cada problema, él aporta la solución. Sale a un toque, conduce a dos, protege el cuero como si fuera un diamante y lo ofrece al compañero siempre en una mejor condición de lo que lo había recibido. Es muy joven, tiene un margen de mejora enorme y aún así, es un seguro de vida para el Cholo. Con la pelota, arquitecto. Sin ella, fontanero. Programado para ser el reloj de equipos con toque de seda, como el Barça, Rodri es la luz del cuarto oscuro del Atleti. Distribuye, genera, toca, oxigena y es el socio de todos. Rodrigo es el “Google Maps” de Simeone. Con la pelota en los pies, siempre sabe cómo llegar a su destino, cual es el camino más rápido, cual el que tiene menos tráfico y no se equivoca ni a tiros.

A su vera emerge Thomas. Una fuerza de la naturaleza que no para de crecer. Complemento ideal de Rodrigo, porque ve el fútbol un segundo después que él pero tiene más piernas, el ghanés es el motor diesel del Atleti. Más allá de ese par de balones crónicos que pierde por partido, impresionan su exuberancia y presencia, porque Thomas es la tanqueta por la que podría suspirar media Premier League. Rocoso, físico, imprevisible, potente y poderoso en todas las partes del campo, es un retrato ideal de la poderosa ambición del talento africano. Ese que es víctima del prejuicio ancestral que le dibuja como un jugador con más físico que talento, pero que tiene un presente de oro y un futuro de platino, porque no hay hincha atlético que no reconozca en él la esencia de un todoterreno implacable que, cuando mete la quinta marcha, es capaz de meter todo un equipo en su mochila. Cubre campo, tiene quite, embrujo, despliegue atómico y cuando asoma por del área, tiene un mortero en la diestra. Thomas es el “WinZip” del Cholo. Un jugador programado para comprimir y descomprimir todo tipo de situaciones de un partido, para frenar o acelerar, para robar o para descargar, para tapar o para salir, y que, cuando aparece, le hace la vida más fácil al cholismo 7.0.

Rodri y Thomas, Thomas y Rodri. Ébano y marfil. Dos estilos tan contrapuestos como compatibles, dos estilos tan opuestos como necesarios, dos jugadores para un equipo, dos piezas maestras para un equipo programado para competir, con lesiones y sin lesiones.Dos bestias competitivas de naturaleza contraria que construyen el equilibrio del puzle de Simeone. Dos futbolistas que no acaparan titulares, portadas o tertulias, pero que son la arteria aorta del Atlético de Madrid. El presente es suyo. El futuro les pertenece.

