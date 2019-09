Rougier: "Estamos tranquilos, confiamos en lo que podemos hacer"

Liga Nacional de Honduras: El arquero de Motagua se mostró confiado antes del partido destacado de la jornada 12 ante Marathón.

Motagua defiende este sábado la punta enfrentando a su escolta, Marathón, en el partido más importante de la jornada 12 del Torneo Apertura. Antes del encuentro, el que habló fue el arquero de las Águilas Azules, Jonathan Rougier.

En una charla con Diez, el argentino destacó las capacidades del rival de turno: “Tienen jugadores rápidos por las bandas, defensas y atacantes con buen juego aéreo, estamos tranquilos porque confiamos en lo que podemos hacer. Ellos tienen una de las mejores ofensivas, pero nosotros tenemos una de las mejores defensas, confiamos en que lo haremos bien”.

Consultado acerca de cómo puede darse el trámite del encuentro, respondió: “Intensidad seguro habrá, siempre estos partidos son súper intensos, no creo que salga de eso porque es cómo se han venido jugando”

También se refirió a la seguidilla de partidos que viene teniendo Motagua. Hace un par de días, los Azules le ganaron a Waterhouse como visitante por la Liga Concacaf. “Llegamos de ese partido y nos dieron un ratito de esparcimiento, estar un poco distraídos. Un poco de gimnasio, hielo y más cosas para recuperarnos. El desgaste es normal cuando juegas tan seguido, después de Marathón creo que nos regresamos uno o dos días a Tegus y después volvemos a San Pedro”, explicó.

Por último, mandó un mensaje de tranquilidad para las parcialidades tanto de Motagua como de Marathón: "Es un partido de fútbol, no nos olvidemos de eso. Es un deporte que debe unir y no destruir, no estamos uniendo y eso es lo que no queremos. Tenemos que mandar un mensaje de paz y tranquilidad, es un partido en el cual hay que conservar el respeto. Tenemos que buscar una cohesión de paz, que sea para construir”.