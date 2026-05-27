Ronald Koeman tiene un mensaje muy claro para Memphis Depay

A pesar de sus lesiones, Ronald Koeman ha incluido a Memphis Depay en la lista de 26 jugadores para el Mundial. El seleccionador neerlandés aclarará el miércoles, en la rueda de prensa sobre la convocatoria, la situación del delantero del Corinthians.

«El fin de semana pasado volvió a jugar media hora. Seguro que eso te ha hecho mucha ilusión», le preguntaron a Koeman el miércoles en la rueda de prensa sobre la convocatoria definitiva de la Oranje para el Mundial.

«Hubiera preferido que ocurriera antes», matiza el seleccionador, moderando el entusiasmo en torno al máximo goleador histórico de la Oranje. «Pero esta noche, según me ha dicho Memphis, jugará desde el principio. Ya veremos».

Memphis jugará esta noche en la Copa Libertadores contra Platense. El fin de semana pasado su equipo venció 1-0 al Atlético Mineiro, con Memphis entrando en el minuto 60.

Luego, Koeman reconoce que ha cambiado de idea tras la Euro 2024, cuando el ariete también llegó lesionado: «Pensé: ¿hice bien en alinearlo desde el principio?».

“Así que podría ser. Si creo que la situación sigue siendo la misma, lo haré de otra manera”, afirma el seleccionador, a quien le comentan inmediatamente que Donyell Malen está “llamando a la puerta” de la selección holandesa. “¿Podría ser que dijeras: Malen es mi delantero titular y que Memphis tenga que ganarse el puesto, en lugar de al revés?”

«Todo es posible», responde Koeman de forma diplomática. «Malen debutó como delantero también conmigo. Sus cualidades y el estilo de la Roma le sientan como anillo al dedo: remata bien y busca profundidad, y en eso es fantástico».