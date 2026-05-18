Ronald Koeman responde a las duras críticas de Joey Veerman y desmiente de inmediato un rumor persistente

Ronald Koeman respondió el lunes por la noche en elprograma «Rondo» de Ziggo Sport a las duras palabras de Joey Veerman. El seleccionador aprovechó para desmentir un rumor persistente.

«Por mi parte, el tema está cerrado», respondió a Wytse van der Goot. Veerman ya había aclarado el día anterior que no deseaba hablar con el seleccionador.

«El jugador siempre puede expresar lo que piensa y me parece bien, pero para mí el tema está cerrado. ¿Si me molesta cómo han ido las cosas? Quizá podría haber ido un poco mejor», reconoce Koeman.

«Cuando se publica que ni siquiera estás en una lista de 55 jugadores, es lógico preguntarse: ¿qué está pasando?», explica Koeman, quien aprovecha para desmentir un rumor persistente.

«Esa lista de 55 jugadores nunca existió, en realidad eran 40», aclara. Aunque prefiere no hacer preselecciones, la semana pasada debió entregar a la FIFA entre 35 y 55 nombres y optó por 40.

A finales de este mes deberá descartar 14 más. «Hemos hecho una selección amplia en las posiciones que aún tenemos dudas, pero no en el centro del campo».

«Además, al hacer una lista tan amplia, se genera una esperanza que en realidad no existe», añade. Para cerrar, se le vuelve a preguntar por Veerman. «No, no quiero hablar más del tema», concluye el seleccionador.