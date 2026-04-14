Ronald Koeman recibe grandes noticias sobre Memphis desde Brasil

El Corinthians informó el lunes por la noche que ha tomado medidas para acelerar la recuperación de Memphis Depay, incluso contratando a un viejo conocido.

El jugador sufre una lesión en el muslo y ya se perdió la última convocatoria de la selección; aún se desconoce su fecha de regreso.

Sin embargo, el seleccionador Ronald Koeman insiste en que el delantero de 32 años llegue en óptimas condiciones al Mundial. El mes pasado afirmó que solo un Memphis en plena forma tendrá opciones de ser convocado.

Para ello ha fichado al fisioterapeuta español Fermín Valera Garrido, al que el jugador ya conoce de su etapa en el Atlético de Madrid.

«Ya está en Brasil y trabajará con nuestro cuerpo médico para que Memphis regrese cuanto antes», afirmó el presidente del Corinthians.

Memphis no juega desde el 23 de marzo, cuando fue sustituido en el minuto 22 contra el Flamengo (1-1). Al Corinthians le quedan siete partidos antes del final de la temporada.