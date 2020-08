Ronald Koeman, nuevo entrenador del Barcelona

El holandés cumplirá una tercera etapa en el Barcelona, esta vez como primer entrenador, tras haber sido jugador y asistente de Van Gaal.

Ronald Koeman es el nuevo entrenador del en sustitución del destituido Quique Setién . Así lo ha anunciado el propio club azulgrana, que también ha confirmado cómo el holandés firmará un contrato de dos temporadas, hasta junio de 2022, si bien la segunda temporada es opcional y está supeditada al visto bueno del presidente que suceda a Josep Maria Bartomeu tras los comicios que deben tener lugar, a más tardar, en junio de 2021.

Se da la circunstancia de que el presidente, Bartomeu, ya había contactado a Koeman como alternativa al banquillo barcelonista el pasado mes de enero tras el despido de Ernesto Valverde pero el holandés rechazó entonces romper con la palabra dada a la federación de su país, con la que se había comprometido a dirigir a la selección oranje durante la de 2020 que finalmente se disputará en 2021 como medida de contención a la expansión de la pandemia del Covid-19.

Koeman cumplirá su tercera etapa como azulgrana

Será el tercer capítulo de la relación de Koeman con el Barcelona , cuyo inicio tuvo lugar en 1989 durante su etapa como jugador y que le sirvió para consagrarse como uno de los grandes referentes del dream team y uno de los mayores artífices de la primera Copa de Europa del club azulgrana en calidad de autor del gol a la en la final de 1992 .

Salió en 1995 pero regresaría cuatro años más tarde, en 1999, como asistente de Louis Van Gaal cuando realizaba sus primeros pinitos como entrenador. Sólo estuvo un año antes de recalar en el Vitesse primero y el después. Más tarde ha entrenado a , Eindhoven, , AZ Alkmaar, , , y la selección holandesa, de donde llega.

Como entrenador ha ganado el campeonato tanto en el Ajax como en el Benfica y en su única experiencia como técnico en el fútbol español logró levantar la del año 2008 con el Valencia .

Koeman: "El Barcelona es el club de mis sueños"

La primera reacción de Koeman no se hizo esperar. A través de un comunicado emitido por la Federación holandesa, el flamante nuevo entrenador del Barcelona comentó que "ha sido un honor ser el seleccionador holandés, durante dos años y medio he hecho todo lo que he podido para tener éxito con la oranje y estoy satisfecho y orgulloso por lo que hemos logrado en este período, la selección tiene un gran futuro", Igualmente también apuntó que "todo el mundo sabe que el Barcelona es el club de mis sueños, es algo muy especial convertirme en su entrenador".

Ronald Koeman vertrekt als bondscoach en gaat aan de slag bij @FCBarcelona.



Directeur betaald voetbal Eric Gudde: “We betreuren de beslissing van Ronald, maar respecteren zijn keuze. Hij heeft Oranje weer kleur op de wangen gegeven.”https://t.co/pkWDtBu9Ob. — KNVB (@KNVB) August 19, 2020

Por otra parte, en la KNVB lamentaron la salida del hasta ayer seleccionador. Eric Gudde, su director deportivo, comentó que "lamentamos la decisión de Ronald pero es la que ha tomado" para destacar que "con él se han conseguido muy buenos resultados y ha devuelto la competitividad después de años difíciles y estamos agradecidos, el grupo de jugadores se ha desarrollado mucho y nos mantendremos en el mismo camino".