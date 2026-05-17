Ronald Koeman hijo se convierte en el gran héroe del Telstar en el minuto 88

El Telstar se mantiene en la Vriendenloterij Eredivisie tras vencer 1-2 al FC Volendam y acabar 14.º. El Volendam, 16.º, jugará la final de ascenso contra el Willem II.

Un inicio fulgurante para el Volendam en su propio campo: Anthony Descotte marcó ya en el segundo minuto por la esquina izquierda, tras una defensa deficiente del Telstar. El equipo local olió la sangre y contó con Benjamin Pauwels, un jugador que creaba peligro con frecuencia en el campo del visitante.

El conjunto visitante no se amedrentó y, poco a poco, se metió de nuevo en el partido. Antes del descanso, Danny Bakker cabeceó un tiro libre de Jeff Hardeveld y batió al portero Roy Steur para igualar el marcador.

Así se llegó al descanso, con todo por decidir en la segunda parte. Descotte volvió a amenazar tras el descanso, pero Koeman respondió. A la hora de juego, Rick Kruys lanzó a Henk Veerman para ganar músculo, y poco después entró el veterano Robert Mühren.

El Volendam acorraló al Telstar y obligó a Koeman a detener un disparo a bocajarro de Descotte. Con la grada empujando en el último cuarto de hora, el Telstar se limitó a defender en bloque, sin fuerzas para más.

A pesar de pocos ataques, el Telstar se puso 1-2 a falta de unos minutos. Yannick Leliendal cometió una falta al borde del área; tras revisar el VAR, se señaló penalti. Koeman lo lanzó y marcó al ángulo inferior derecho. Ambos equipos abandonaron brevemente el campo por vasos lanzados desde la grada.

Tras la reanudación, el Telstar ya no sufrió. Correia mantiene al club de Velsen-Zuid en la Eredivisie, mientras que el decepcionado Volendam se prepara para una eliminatoria a doble partido contra el Willem II para salvar la categoría.