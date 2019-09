Ronald de Boer volvió a atacar a Edson Álvarez

El exfutbolista aseguró que aún no lo convence el mexicano en el mediocampo.

La semana pasada, Edson Álvarez entró en su primer polémica desde que arribó al futbol europeo, pues la leyenda holandesa Ronald de Boer afirmó que no veía las cualidades necesarias en el mexicano para jugar en el mediocampo. El Machín respondió, diciendo que no conocía al exfutbolista, dejando pasar las críticas.

El legendario defensor de los 90´s volvió a atacar a Álvarez, afirmando que su desempeño no lo ha convencido aún. "Todavía no estoy realmente convencido de lo que puede aportar. Todavía no creo que sea un jugador que haga que sea mejor en el mediocampo", dijo en los micrófonos de Fox Sports .

El artículo sigue a continuación

La crítica vino después del empate 1-1 entre el y el Ajax, en el Clásico de Holanda. El exAmérica salió al partido como titular, cuajando una actuación aceptable. Por su parte, Erick Gutiérrez no fue parte de la partida, quedándose en la banca de los Granjeros.