Romario da Silva, con sentimientos encontrados

El brasileño aseguró que Santa Lucía buscará ante Cobán Imperial su primera victoria del Apertura 2019.

El partido del pasado fin de semana ante Sanarate fue de sensaciones agridulces para el brasileño Romario da Silva, tal como lo reconoció el propio jugador.

“Nos empataron y lamentablemente no mantuvimos la ventaja, pero gracias a Dios pude colaborar con el equipo. Fue bastante especial anotar en la mayor, pero no fue una alegría total porque no ganamos, pero son cosas de futbol”, mencionó el jugador de Santa Lucía.

Romario da Silva aseguró que ante Cobán Imperial, los lucianos buscarán su primera victoria del Apertura 2019.