Romano tiene excelentes noticias sobre el jugador que obsesiona al Ajax

Según Fabrizio Romano, el Ajax está obsesionado con fichar a Marc-André Ter Stegen. El salario del portero alemán es un obstáculo, pero el Barcelona está dispuesto a colaborar.

Según De Telegraaf, al guardameta también le atrae recalar en el Johan Cruijff ArenA.

Por motivos personales, quiere volver a Alemania o a un país cercano.

«Ter Stegen va a dejar el FC Barcelona de todas formas», comienza Romano. «En el Girona ha tenido mucha mala suerte con una lesión, pero la próxima temporada volverá a estar en forma».

«El Ajax está totalmente obsesionado con él», continúa Romano. «Sin embargo, el salario supone un obstáculo. Ahora les toca a Barcelona, al Ajax y a Ter Stegen llegar a un acuerdo».

«El Ajax sin duda lo intentará», añade el italiano. «El Barcelona también está abierto al acuerdo y quiere colaborar en la búsqueda de una solución», concluye.