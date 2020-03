Roger Rojas: "Me gustaría retirarme en Olimpia"

El delantero hondureño, que acordó su incorporación a Deportes Tolima de Colombia, desea terminar su carrera con el conjunto albo.

Roger Rojas espera por la reanudación en el fútbol colombiano para vestir la camiseta de , pero se hizo un tiempo para pensar en un futuro que tiene a Olimpia entre sus deseos.

El delantero hondureño valoró su último paso goleador en Alajuelense, por lo que está en sus objetivos regresar a . Sin embargo, enfatizó: "me gustaría retirarme en Olimpia, pero al nal pongo mi futuro en las manos de Dios, solo Él sabrá lo que va a pasar, porque no es lo que yo quiera, sino lo que Dios nos tiene preparado en el camino”.

Rojas, de 29 años, debutó profesionalmente con los Albos en 2008 y en 2014 se fue Arabia Saudita, para luego concretar un regreso breve en la temporada 2015/2016.

No obstante, se mostró abierto a cualquier oferta de trabajo y remarcó que no se retiraría "porque la Liga o el Olimpia no me dan trabajo… Tengo que buscar trabajo y darle de comer a mi familia; pero repito, si me preguntan por cariño y por corazón, siempre está Olimpia y siempre está Alajuelense".