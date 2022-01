Rogelio Funes Mori: "No soy la solución para la Selección mexicana"

En 2021, la Selección mexicana necesitó de emergencia a un delantero que pudiera sustituir de la mejor manera posible a Raúl Alonso Jiménez. Tras recibir su carta de naturalización, Rogelio Funes Mori se convirtió en la principal opción para Gerardo Martino, pero hoy en día el atacante de Monterrey no se ve como un personaje indispensable para el Tri.

Funes Mori optó por vestir la camiseta de México en el mejor momento. Sin Jiménez, quien estaba regresando de su lesión, Rogelio tomó rápidamente la titularidad ante la poca baraja de opciones en la delantera. Su inicio fue bastante prometedor, pero al bajar el rendimiento y con el regreso de Raúl Alonso, el de Rayados se convirtió en un suplente de lujo del de los Wolves.

"Como siempre digo, Raúl es un referente de la Selección Mexicana, ya hace muchos años que está en la Selección. Es un jugador muy importante para nosotros, porque es el delantero que toda Selección quiere y yo estoy para competir, para aportar mi grano de arena y en el lugar de donde me toque estar lo quiero hacer de la mejor manera y siempre respetando a mis compañeros y al cuerpo técnico", dijo el mellizo para ESPN.

Aunado a ello, el delantero centro de 30 años sabe que su papel es de apoyo, no como el protagonista del Tricolor. "No, para nada, creo que no soy la solución. Soy una opción más, porque soy un jugador más, que tiene ganas de estar en la Selección, tengo ganas de estar en el Mundial, pero como siempre digo, todo va a depender de mí, de mis actuaciones. Yo siempre voy a estar agradecido a la Selección, al cuerpo técnico que me ha brindado una oportunidad por estar en la Selección Mexicana", añadió.