Rodrygo rompió un récord y estalló de felicidad: "Seguiré trabajando para que el míster me tenga en cuenta"

Se convirtió en el debutante que menos tiempo tardó en marcar en LaLiga, en toda la historia del Real Madrid.

El 25 de septiembre del 2019 será recordado siempre por Rodrygo. Día de su presentación en el y día que, además, rompió un récord. Sí, como se lee. Es que el delantero, en el partido frente al , se convirtió en el debutante que menos tiempo tardó en marcar en , en toda la historia del club merengue.

¿Quién es Rodrygo Goes?

El brasileño ingresó en el minuto 71, reemplazando a su compatriota Vinicius, y 95 segundos después anotó el 2 a 0 para el equipo de Zinedine Zidane. Superó de este modo a David Beckham, quien tardó 124 segundos para convertir un tanto en su debut liguero: frente al , el 30 de agosto de 2003.

"Estoy a disposición del club y, si me dicen que tengo que jugar en el Castilla, juego en el Castilla. Y estoy muy contento con el llamado de la Selección Olímpica, con el debut y con el gol", declaró el propio juvenil brasileño. Y destacó sobre la jugada feliz: "Conseguí controlar bien el balón, driblar y rematar bien. Debuté en la pretemporada con gol, con el Castilla y hoy también. Hoy es mi noche. No sé lo que pasó, fue un momento de mucha felicidad y alegría, no escuché nada. Seguiré trabajando para que el míster me tenga en cuenta. Se lo dedico a mi familia y a toda la gente que está conmigo".

Por otra parte, el delantero dio también detalles de su día a día en el club: "Zidane habla todos los días conmigo y me dice que tendré minutos como los demás. Puede pasar que no venga a jugar con el primer equipo y que vaya con el Castilla, pero también estaré contento. Vinicius me felicitó y yo a él por el golazo que ha marcado. Marcelo y Casemiro me pasan mucha confianza, hablan conmigo todos los días. Debe ser por la lengua y por ser del mismo país".