Roberto Gamarra, duro con la dirigencia salvadoreña

El técnico argentino lanzó unos dardos a los dirigentes.

Roberto Gamarra dirige en la actualidad al Zacapa, de la Tercera División de Guatemala, pero por el tema del Coronavirus la actividad deportiva está paralizada como en El Salvador.

“Estamos esperando la decisión que tomará la federación, pero considero que la liga no continuará por la pandemia, sólo se espera el pronunciamiento del próximo 23 de este mes para saber si se logrará seguir y si es así esperando las indicaciones para poder reanudar los entrenos, pero lo veo difícil”, dijo el "Toto" en conversación con el Grupo Dutriz.

“El problema en la mayoría de los dirigentes es que apoyan al jugador haragán, improductivo y cómodo y no al técnico que les exige trabajo, por eso siempre he tenido choques, problemas con los dirigentes en los equipos donde he estado trabajando”, agregó el entrenador argentino, al referirse a las condiciones que se dan en El Salvador, hablando de los equipos donde le tocó dirigir.