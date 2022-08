Sigue la presentación del polaco desde el Camp Nou

Robert Lewandowski ha sido presentado como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona este viernes en el Camp Nou ante más de 57.000 personas. El polaco ya fue presentado en Miami pero el club azulgrana ha querido repetir la presentación para que miles de aficionados pudieran desplazarse al estadio y ver en directo a su nueva estrella.

Lewandowski posó por primera vez con el dorsal que lucirá esta temporada, el 9. El número con el que ha arrasado en Europa y en Alemania estas últimas temporadas con el Bayern de Múnich. Tras sus primeras declaraciones como futbolista azulgrana, Lewandowski posó para los medios y dio los tradicionales toques con el balón.

Declaraciones de Lewandowski

"Buenos días, hola culés. Estoy muy contento de estar en el Barcelona. Muchas gracias a todos. Estoy muy orgulloso de ser jugador del Barcelona. Ha sido un camino largo, pero finalmente estoy aquí y mi felicidad está por las nubes. Estoy seguro de que en este estadio os daré muchos goles, muchas victorias y espero que nos apoyéis en todos los partidos".

"Que esté así el Camp Nou es algo muy especial para mí. Estoy encantado de estar aquí y espero que cada partido aquí en el Camp Nou sea mágico. Espero que a final de temporada podamos sumar títulos".

"Es importante que los aficionados vengan este domingo. Cuántos más aficionados allá, más podremos dar por vosotros. Es importante para nosotros este partido, muchas gracias por vuestro apoyo, os esperamos".

Rueda de prensa de Lewandowski

"Por supuesto para mí es un gran desafía. Tenemos jugadores jóvenes con mucho potencial y será importante que les pueda ayudar. Tengo mucha experiencia y puedo ser de mucha ayuda"

"Sí, sé que el Barcelona no estaba pasando por un momento sencillo, pero cuando hablé con Joan y escuché el proyecto y el camino que querían seguir, pensé que lo mejor era dar el salto al Barcelona. Por supuesto habrá momentos que no serán fáciles, pero con este equipo, este club y este proyecto creo que podemos hacer las cosas de manera muy distinta esta temporada comparada con la anterior".

"Creo que mi edad ahora mismo no importante en estos momentos, es sólo un número. Me siento mejor que cuando tenía 29 años. Y sí, durante las negociaciones he pasado momentos que no han sido cómodos. No fue fácil dejar el Bayern pero creo que era lo mejor para mí y para mi familia. Estoy preprado y estoy aquí. En estas últimas semanas hemos trabajado muy duro para poder estar aquí y estoy muy orgulloso y muy contento".

"Nuestra primera conversación con Xavi fue sobre qué ideas tenía acerca del equipo y acerca de mi posición. He entendido las ideas que tiene, ha sido muy sencillo, y hemos hablado también acerca de la táctica y los sistemas. Es la persona adecuada y esta en el sitio adecuado."

"Por supuesto estoy preparado para jugar contra el Real Madrid. Hicieron una gran temporada el año pasado ganando LaLiga y la Champions. Vamos a intentar derrotarlos, lo bonito de este deporte es competir contra los mejores, no solo contra el Real Madrid. Sé que será difícil pero estoy seguro de que podemos ir victoria tras victoria cada fin de semana. Será un gran desafío, tendremos que empujar fuerte pero estamos preparados. No estoy pensando en el Real Madrid o en Benzema, es un extraordinario delantero, pero para mí lo más importante es ganar con el Barcelona, no a él".