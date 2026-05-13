Ricardo Pepi rechaza un traspaso al PSV: «Solo si…»

Ricardo Pepi asegura, en una entrevista con ESPN, que ahora no piensa en un traspaso. El delantero del PSV se centra en el último partido de liga contra el FC Twente y, después, en el Mundial que se disputará en su país.

En la segunda parte de la temporada se generó mucho revuelo: a punto de fichar por el Fulham por unos 40 millones de euros, el traspaso se cayó en el último momento porque el club londinense consideró el riesgo demasiado alto tan temprano en la campaña. Ya había superado el reconocimiento médico.

«Estar tan cerca de un traspaso que finalmente no se produce es una montaña rusa de emociones», reconoce el delantero, que, sin embargo, no se vino abajo. «Lo importante es mantener la estabilidad y el equilibrio en tu vida después de eso».

Con el Mundial cerca, se aísla de todo lo que no sea el fútbol. «Me centro en el siguiente partido con el PSV y luego en tener una oportunidad en la Copa del Mundo».

«Así que no me preocupa mucho todo lo que pase antes», se refiere a un posible traspaso en verano. «Simplemente estoy muy centrado en terminar la temporada con fuerza. Tengo ganas de ver si tengo la oportunidad en la selección nacional».

Por eso no quiere saber nada de su agente. «Por supuesto que no, al cien por cien», afirma. Luego se le pregunta si la situación cambiaría si de repente marcara cinco goles. «Solo eso podría cambiarlo», matiza.

«Pero le sigo diciendo a mi agente: al terminar el Mundial o la temporada, si encontramos el momento, podremos hablar. Ahora solo quiero terminar la temporada con fuerza».