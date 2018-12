Ricardo Ferreira, sin respuesta de Santa Tecla

Ricardinho aún no recibe el llamado del campeón para renovar.

Ricardo Ferreira, el brasileño que ha sido un baluarte para el cuadro de las colinas, parece ser que no entraría en los planes del técnico Cristian Díaz para el Clausura 2019. El jugador expresó que no le han llamado para hacerle una oferta de renovación

En conversación con el Gráfico, Ferreira explicó: "No sé nada del Santa Tecla, no hemos hablado pero ya vi que comenzaron a contratar a otros jugadores. Un equipo de Primera División ya me contactó pero no hemos llegado a un acuerdo”.

Mientras esto se resuelve, el jugador disfruta de sus vacaciones de fin de año en su natal Brasil.