Ribery: "Quiero jugar hasta que mi cuerpo diga: 'Es suficiente"

El futbolista francés de 35 años de edad acaba contrato con el Bayern en junio de 2019.

Franck Ribery atendió para Goal y Sport1 al término del partido entre el Bayern y el Ajax. El jugador francés, cuyo futuro en Múnich está en debate, contestó que quiere jugar hasta que aguante. El futbolista, de 35 años de edad y con contrato con el conjunto alemán hasta junio de 2019, llegó a la capital bávara en 2007.

Así se expresaba el galo sobre su futuro: "Todavía no tengo idea, quiero jugar hasta que mi cuerpo diga: 'Es suficiente'", dijo a Goal y Sport1.

"Si has tenido una carrera profesional tan larga como la mía, fuiste un profesional durante casi 16 años, doce de ellos en el Bayern, entonces no es la cuestión de si todavía me gusta jugar al fútbol. Siempre he dado el 100 %, en potencia y rendimiento. Siempre he respetado esta camiseta. Nunca olvidaré lo que el club y los aficionados hicieron por mí. Eso es duro, pero así es la vida en el fútbol. Tenemos que esperar."

“Muchas personas me preguntan sobre mi situación para la próxima temporada. Pero no quiero pensar mucho. Me siento bien y cumpliré 36 años dentro de tres meses. Gracias a Dios, he tenido pocas lesiones esta temporada y he jugado en casi todos los partidos. Eso es bueno. No tenemos que preocuparnos tanto por la situación", explicó.