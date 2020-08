La mejor reválida de Luuk De Jong en el Sevilla fue la Europa League

El delantero, cuestionado por la falta de gol, fue clave en semifinales y en la final para los de Lopetegui

Luuk De Jong no tiene gol. Luuk De Jong, condenado por sus números. Luuk De Jong no debe ser titular en el . En una temporada con más sombras que luces, pocos creían en el delantero holandés como opción de futuro y de presente para el Sevilla. Lopetegui, sí. Y suerte que lo hizo.

Fue sorpresa para todos su aparición en el once titular de la final de ante el . Si bien es cierto que su gol ante el había sido una inyección de moral, las tan tajantes estadísticas no invitaban al optimismo. Pero Julen apostó con él. Y la apuesta no pudo salir mejor. Tras ver como Lukaku adelantaba al Inter tras el tercer penalti consecutivo de Diego Carlos en el torneo, el Sevilla tuvo momentos de incertidumbre. Pero De Jong quiso sacudir todas las dudas y él solo dio la vuelta al electrónico con un doblete en 20 minutos. Y adiós al debate sobre la falta de gol y a sus grises números.

Este es el Sevilla, este es su torneo.

De Jong empate con un gran remate por anticipación.#VolverEsGanar pic.twitter.com/826QdVRKSs — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) August 21, 2020

Pero el partido de De Jong fue mucho más allá de dos testarazos impecables. Su trabajo fue excelso, tanto actuando como boya en los ataques de los andaluces como en la salida de balón del cuadro italiano, presionando la marca a De Vrij o Bastoni y obligando a Godín, el menos habilidoso de la zaga, a sacar el balón muchas veces sin ideas.

No ha sido una temporada sencilla. La marcha de Ben Yedder dejó un vacío difícil de llenar. El delantero francés había respondindo con goles y se había ganado además el cariño de la gente. Llegaron Dabbur y De Jong como recambio, unidos a la teórica versatilidad de Munir. Dabbur apuntaba a titular, pero su adaptación nunca llegó y acabó saliendo del club en invierno. Con De Jong, la situación no fue mucho mejor, pero se tuvo paciencia. A final de año, el holandés no llegaba a los cinco goles entre todas las competiciones.

Y todavía se complicó más la historia de amor entre Sevilla y De Jong. En el mercado de enero, el club fichó a En-Nesyri para ser titular, y el marroquí respondió a los pocos minutos. Pero De Jong no se rindió. Su veteranía le ha enseñado que los delanteros viven del gol, pero que las rachas vienen y van. Tras el parón por el coronavirus, tuvo más protagonismo, pero el destino le reservaba todavía algo especial.

Ante el Manchester United, entró a los 10 minutos de la segunda mitad con empate en el marcador y un cabezazo suyo mandó al Sevilla a la final. Y de cabeza escribió su fantástico epílogo. El antihéroe con quien nadie contaba derrotó a sus enemigos, se llevó el gran tesoro y grabó su nombre en la historia de un Sevilla que sigue rompiendo marcas.