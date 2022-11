El resumen de Países Bajos vs. Qatar por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

Países Bajos y Qatar se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo A del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Al Bayt como escenario, se encuentra el decepcionante anfitrión del torneo, frente a un rival que sin lucir completamente dominante, tiene todo en sus manos para avanzar a octavos de final.

SIGUE EN DIRECTO EL PAÍSES BAJOS VS. QATAR DEL MUNDIAL 2022

La Naranja Mecánica suma cuatro puntos en el campeonato, resultado de un triunfo sobre Senegal (2-0) y un empate ante Ecuador (1-1), teniendo en Cody Gakpo a su gran figura con un par de goles. Por su parte, el Marrón .suma derrotas consecutivas ante la Tricolor (0-2) y los Leones de la Teranga (1-3), por lo que ya se encuentran eliminados de la Copa del Mundo.

A continuación, lo mejor del partido entre Países Bajos y Qatar, correspondiente al Grupo A del Mundial de Qatar 2022.

Once confirmado de Países Bajos

Ya conocemos la alineación de Países Bajos. Con esto sale Van Gaal (4-4-2): Noppert; Timber, van Dijk, Ake, Blind; Dumfries, de Roon, de Jong, Klaassen; Gakpo y Depay. La entrada de Depay y de de Roon, y la vuelta al once de Klaassen son las principales novedades del equipo de van Gaal. El delantero del Barça saldrá de inicio por primera vez en la Copa del Mundo, tras haber dejado atrás sus problemas físicos.

Once confirmado de Qatar

Es oficial la alineación de Qatar. Con estos once jugadores se va a despedir la anfitriona del torneo (5-3-2): Barsham; Mohammad, Pedro Miguel, Khoukhi, Hassan, Ahmed; Al Haydos, Madibo, Hatem; Almoez Ali y Afif. Hatem es la única novedad del equipo qatarí con respecto a los once jugadores que saltaron de inicio en la derrota la pasada jornada frente a Senegal por 1-3. Además, Félix Sánchez plantea un cambio de esquema con 5 defensas y dos únicos jugadores arriba, con Afif dejando la banda izquierda para situarse en posiciones más centradas.

🇶🇦 The hosts take on one last bow at #Qatar2022 and this is how they line up! #FIFAWorldCup | #QAT pic.twitter.com/y25atU44LM