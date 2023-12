Resumen del Real Madrid vs. Villarreal, LaLiga 2023-2024: partido en directo, vídeos, goles y polémicas

El Madrid busca una victoria que le permita dormir líder y poner presión al Girona, que juega el lunes.

El Real Madrid recibe al Villarreal este domingo 17 de diciembre a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu, por la jornada 17 de la temporada 2023-2024 de LaLiga. Los blancos buscan un triunfo que les permita dormir líderes y poner presión a un Girona que juega el lunes ante el Alavés. Endrick acudirá al encuentro en la capital española y será una de las atracciones.

Sigue aquí en directo Real Madrid vs. Villarreal de LaLiga 2023-24

Datos previos:

El Real Madrid solo ha ganado cuatro de sus últimos nueve partidos como local ante el Villarreal en LaLiga (3E 2D), tras haberse impuesto en 11 de sus primeros 14 duelos como local ante el conjunto groguet en la competición (3E).

El Villarreal se impuso en sus dos enfrentamientos ante el Real Madrid en LaLiga 2022/23, siendo la primera vez que suma dos triunfos seguidos ante el conjunto blanco en la competición. Además, esas dos victorias son las mismas que las logradas en sus anteriores 24 partidos ligueros ante los blancos (2V 10E 12D). Próximos partidos LaLiga FCV CEL Previa del partido LaLiga ALA RMA Previa del partido

Desde la temporada 2014/15, el Villarreal ha sumado 9 puntos como visitante ante el Real Madrid en LaLiga (9P 2V 3E 4D); solo el FC Barcelona (15 puntos - 5V 0E 4D) y el Atlético de Madrid (10 puntos - 2V 4E 3D) han logrado más puntos en territorio blanco en la competición desde entonces (nueve el Betis – 2V 3E 3D).

El Real Madrid solo ha perdido uno de sus últimos 30 partidos como local en LaLiga (22V 7E), precisamente ante el Villarreal en abril de 2023 (2-3), ganando 10 y empatando dos de sus 12 encuentros ligueros en casa desde esa derrota.

El Villarreal ha cosechado ocho derrotas en 16 partidos en LaLiga 2023/24 (4V 4E 8D), su registro más alto de partidos perdidos a estas alturas en la máxima categoría.

El Real Madrid ha marcado 22 goles en las segundas partes de los partidos en LaLiga esta temporada, un registro que solo supera el Bayern de Múnich (26) en las cinco grandes ligas de Europa durante esta 2023/24 (también 22 para el Girona y el Bayer Leverkusen).

El jugador del Real Madrid, Luka Modrić, ha marcado tres goles en 17 duelos ante el Villarreal en LaLiga, su rival preferido para marcar en la competición junto con el Elche (tres goles en siete duelos) y el Granada (tres en 14).

El jugador del Villarreal, Gerard Moreno, ha marcado cinco goles en sus últimos ocho partidos ante el Real Madrid en LaLiga, ningún jugador ha logrado más tantos frente al conjunto blanco en la competición desde enero de 2018 (también Joselu Mato y Luis Suárez con cinco goles cada uno desde entonces).

Carlo Ancelotti solo ha ganado el 25% de sus partidos como entrenador del Real Madrid ante el Villarreal en LaLiga (8P 2V 4E 2D), su segundo porcentaje más bajo de victorias ante un mismo rival en la competición (22% vs Atlético de Madrid - 9P 2V 2E 5D).

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, no ha ganado ninguno de sus seis enfrentamientos ante Carlo Ancelotti en LaLiga (2E 4D); ante ningún otro técnico ha disputado más encuentros sin ganar en la competición (igual que ante Bernd Schuster 6P 2E 4D y Luis Enrique Martínez 6P 2E 4D).

Resumen del Real Madrid vs. Villarreal

David Alaba debió salir reemplazado a los 33 minutos con una lesión en la rodilla.

37': ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RODRYGO GOES!!!!! REAL MADRID 2-0 Villarreal. ¡¡Rodrygo Goes aumenta las distancias!! El saque de esquina desde la derecha no lo despeja la defensa amarilla, con Albiol perdiendo el duelo frente a un Lucas Vázquez que prolonga para el golpeo de Rodrygo Goes libre de marca.

25': ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE JUDE BELLINGHAM!!!!! REAL MADRID 1-0 Villarreal. ¡¡Bellingham abre el marcador!! Con la defensa amarilla totalmente hundida, el Real Madrid toca de banda a banda, encontrando Bellingham a Lucas Vázquez muy abierto en derecha. El pase atrás del gallego lo recibe Luka Modric, tocando con sutileza hacia el segundo palo para el cabezazo del futbolista inglés.

XI DEL MADRID

XI DEL VILLARREAL

Minuto a minuto del Real Madrid vs. Villarreal