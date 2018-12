Restrepo quitó dramatismo a su viaje a Panamá

"No le pongamos el morbo para que la gente no se mortifique", pidió el técnico de Real España, que ya piensa en el 2019 con los aurinegros.

Carlos Restrepo pone el objetivo en hacer historia con Real España y comienza a delinear el plantel para 2019, luego de las versiones que lo vinculaban con la Selección de Panamá. Incluso el viaje del entrenador hacia esas tierras alimentó las especulaciones.

"Son cosas del fútbol, yo no sé por qué de pronto se le pone un poco de malicia", explicó Restrepo en entrevista al sitio Diez. Y amplió: "Ahora me tocó que me llamara Panamá. Incluso la gente que está en el fútbol, los mismos directivos lo ve con buenos ojos".

"Te toca muchas veces, cuando estás en el club, trabajando algunos seis meses y aparece otro mejor club o en el caso que es el mío que todavía no me he posicionado, acabo de llegar, me ofrecen la posibilidad de conversar para una selección. En eso los directivos estuvieron muy maduros y yo acepté conversar porque me parece que dentro de mi carrera es una buena posibilidad, ellos no me la negaron", confesó.

"No le pongamos el morbo para que la gente no se mortifique, no hice ningún mal procedimiento sino algo normal en el fútbol", declaró.