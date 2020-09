Scaloni: "Di María no estuvo y el equipo funcionó, pero no está afuera de la Selección"

El DT de la Albiceleste enfrentó las declaraciones de Fideo y dio su versión de la decisión.

Después de que Ángel Di María se refiriera con fuertes palabras a ausencia entre los convocados de la Selección argentina para el inicio de las Eliminatoruas rumbo a 2022, el entrenador Lionel Scaloni le respondió tratando de no entrar en polémicas, aunque intentó ser muy claro respecto a la situación del futbolista del .

“No le cerramos la puerta a nadie, la seleccion es de todos, las puertas están abiertas y en ese sentido soy bastante claro. Ahora mismo las cosas están así pero en un futuro puede ser lo contrario”, declaró el técnico, el jueves, en diálogo con Cadena 3 .

Alrededor de 24 horas después, Scaloni concedió una nueva entrevista y volvió a ser consultado por las declaraciones del Fideo. "Valoro que Di María quiera estar, un montón. Los partidos después de la Copa, esos seis, él no estuvo y el equipo funcionó", señaló, sin vueltas, en charla con Radio Rivadavia, y aclaró: "No quería tocar eso. No forma parte de esta convocatoria, pero él no está afuera de la Selección".

"No me molestaron los dichos de Di María. Yo valoro que quiera estar, pero uno tiene que tomar decisiones y hay algunos que quedan afuera. No me preocupa que esté enojado, lo tomo de buena manera", señaló el técnico, y completó: "Depende como juegues Di María puede jugar. En el 442 por afuera y en el 433 como extremo. Hoy la decisión es esta y bajo ningún concepto es definitiva."