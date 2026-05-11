René van der Gijp: «Es la versión mala de Wout Weghorst»

En el podcast «KieftJansenEgmondGijp» se recuerda el fin de la carrera de Michiel Kramer. El delantero de 37 años del RKC Waalwijk se retira y, desde la próxima temporada, será entrenador asistente del club.

Willem II eliminó a RKC en la Keuken Kampioen y, tras el último partido, Kramer apareció llorando ante la cámara de ESPN y se mostró «agradecido» por su carrera.

«Sí, es un chico encantador», comienza Wim Kieft cuando Michel van Egmond le pregunta por Kramer. «Es cierto que en los últimos años no ha dado mucho de sí, estaba lesionado a menudo».

«Nunca fue gran cosa, ¿no?», añade René van der Gijp. «No es excesivamente bueno. Es como una versión mala de Wout Weghorst».

Kieft no está del todo de acuerdo: «Tuvo una temporada en el Feyenoord en la que marcó 18 goles, ¿no? Pero al final se le recordará sobre todo por el bocadillo de croqueta».

A Kieft no le parece «tan grave» el revuelo, y Van der Gijp coincide: «No pasa nada, pero también lo haces por provocación. No lo haces porque te apetezca ese bocadillo de croqueta».

Lo haces para mandar un mensaje de “que te den por culo”, se ríe Van der Gijp. Kieft cree que también influyó la mala relación entre Kramer y el entonces entrenador Giovanni van Bronckhorst. «No se llevaban bien. Una vez me llamó para pedirme consejo. Entonces le dije: quizá deberías alejarte de la publicidad durante dos semanas».

«Si semana tras semana causas problemas, es lógico buscarlos en ti mismo», dice Kieft. «A veces me escribía y, en general, es un chico estupendo, un poco peculiar, pero eso resulta gracioso. Mejor que esos futbolistas aburridos que solo hacen lo que dice el entrenador».