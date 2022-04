Reinier saldrá cedido: el plan es que se quede en LaLiga

Por Jorge C. Picón - Falta muy poco para que Reinier ponga fin a sus dos difíciles temporadas en el Borussia Dortmund. El brasileño, cedido allí por el Real Madrid, apenas ha gozado de oportunidades (suma solo 656 minutos de juego en total). A partir de junio, jugador y club tomarán una decisión respecto a su futuro. Lo que está decidido, según ha podido saber Goal, es que Reinier salga cedido una vez más.

Dos cuestiones motivan la elección: la primera y más importante es que no hay plazas de extracomunitarios libres. La de Vinicius está cerca de ser liberada, pero en su lugar entraría Take Kubo, antes en la lista de regresos. La de Rodrygo y Militao todavía podría demorarse unos meses. El segundo motivo es que se considera, a solo 19 años, sería positivo una o dos temporadas más de rodaje, sumando todos los minutos posibles para terminar de hacerse como futbolista. En este sentido, se está estudiando al detalle cuál será su próximo paso, para no tropezar con un nuevo préstamo.

Se prioriza España y se estudia Portugal

El jugador, junto al club, está analizando sus opciones. La idea que más interesa a todas las partes es que se quede en LaLiga. Esto permitiría al Madrid seguir su evolución más de cerca. Se imitaría el trabajo realizado con Kubo y el Mallorca: va a primar que Reinier juegue lo máximo posible más allá del teórico nivel del club. Además, esto permitiría empezar su proceso para conseguir la doble nacionalidad, ya que necesita estar dos años residiendo en España para poder solicitarla. Otra opción que se está barajando es la de Portugal. Hay varios clubes del país vecino interesados en contar con el mediapunta.

El Madrid fichó a Reinier en enero de 2020. Se gastó 30 millones para sacarlo del Flamengo, donde era considerado uno de los talentos más importantes del fútbol brasileño. El jugador y su familia no pierden la sonrisa. A pesar de que su cesión en el Dortmund no ha salido como se esperaba, consideran que ha sido una etapa enriquecedora en muchos sentidos. Ahora, esperan un nuevo destino en el que Reinier pueda seguir creciendo como futbolista. Todo se decidirá en los próximos meses.