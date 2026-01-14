Real Sociedad vs. FC Barcelona, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Sociedad recibe a FC Barcelona este domingo 18 de enero a las 21:00 horas en el estadio de Anoeta, por la vigésima jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Los Txuri-Urdin llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a Getafe en la fecha 19, con goles de Brais Méndez y Jon Aramburu. El equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo es décimo primero en la clasificación con 21 puntos.

Por su parte, los Culés derrotaron por 2-0 a Espanyol en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Dani Olmo y Robert Lewandowski. El cuadro a cargo de Hansi Flick es líder en la tabla con 49 unidades, cuatro por encima del Real Madrid en la lucha por el título.

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

El partido se disputa este domingo 18 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Anoeta.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias de la Real Sociedad

Los Txuri-Urdin vienen de superar la etapa de octavos de final en la Copa del Rey con un triunfo por 4-3 en penales sobre Osasuna en Anoeta. Beñat Turrientes e Igor Zubeldia (minuto 92) fueron los anotadores por los vascos en el tiempo reglamentario.

Noticias del FC Barcelona

Hansi Flick habló en conferencia de prensa a mitad de semana sobre diferentes temas, entre ellos la destitución de Xabi Alonso y en comparación, la situación en la que él mismo se encuentra con los Culés.

"Nunca sabes lo que puede pasar. Se trata de ganar, el fútbol es así, sobre todo en un club grande como éste. Pero la sensación es que trabajamos juntos y esto es como una familia. Ya lo dijo el presidente en Arabia. Hablamos de familia, vienen los hijos, las hermanas, los padres... lo que hemos construido es especial. Lo siento como una familia, y en Arabia lo sentí", expresó.

