Real Oviedo vs. Atlético de Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Oviedo recibe a Atlético de Madrid este sábado 28 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Carlos Tartiere, por la vigésima sexta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Los Carbayones llegan al compromiso después de empatar por marcador de 3-3 frente a la Real Sociedad en la fecha 25, con un doblete de Federico Viñas, junto a un gol de Eric Bailly. El equipo dirigido por Guillermo Almada es último en la clasificación con 17 puntos, a ocho de distancia de la zona de salvación.

Por su parte, los Colchoneros vencieron por 4-2 a Espanyol en su más reciente partido de liga, con un par de anotaciones de Alexander Sorloth, acompañado por los tantos de Giuliano Simeone y Ademola Lookman. El cuadro a cargo de Diego Simeone es cuarto en la tabla con 48 unidades.

Cómo ver Real Oviedo vs Atlético de Madrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.

Hora de inicio de Real Oviedo vs Atlético de Madrid

Primera División - Primera División Nuevo Carlos Tartiere

El partido se disputa este sábado 28 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Carlos Tartiere.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del Real Oviedo

Guillermo Almada se mostró positivo tras el empate con la Real Sociedad.

"Sigo viendo factible la permanencia, quedan muchos partidos. repitiendo actuaciones como las de hoy (sábado) estaremos más cerca. Estoy muy orgulloso de los jugadores, se dejaron la vida. También por el fútbol que desplegaron la mayor parte del partido", expresó.

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros cumplieron con el trabajo en la Champions League, después de un contundente triunfo a mitad de semana frente a Club Brujas en la vuelta de los playoffs, con un 4-1 en el Metropolitano, con Alexander Sorloth como la gran figura con un hat-trick, acompañado de un gol de Johnny Cardoso. Ahora, el cuadro de Diego Simeone buscará ser protagonista en las etapas finales del torneo continental, pero primero, deben terminar el trabajo en la Copa del Rey contra el Barcelona en las semifinales.

