Real Madrid vs. París FC, Champions League Femenina: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid femenino recibe a París FC femenino este martes 11 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Alfredo Di Stéfano, por la tercera jornada de la temporada 2025-2026 de la Champions League Femenina.

Sigue aquí en directo el Real Madrid femenino vs. París FC femenino de la Champions League Femenina 2025-26

Las Merengues llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a PSG en la fecha dos, con goles de Naomie Feller y Alba Redondo. El equipo dirigido por Pau Quesada Tormos es segundo en la clasificación con seis puntos.

Por su parte, las Parisinas perdieron por 0-4 a manos de Chelsea en su más reciente partido en el certamen continental. El cuadro a cargo de Sandrine Soubeyrand es décimo tercero en la tabla con una unidad.

Cómo ver Real Madrid femenino vs París FC femenino, Champions League femenina 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España Disney+, Esport3 Sudamérica ESPN 3, Disney+ México TVC Deportes Estados Unidos ESPN Deportes, Paramount+

El partido estará disponible en España a través de Disney+ y Esport3, mientras que en México se podrá seguir por TVC Deportes.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes y Paramount+.

Hora de inicio de Real Madrid vs París FC

Liga de Campeones - Women's Champions League Alfredo Di Stefano

El partido se disputa este martes 11 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Alfredo Di Stéfano.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del Real Madrid femenino

Las Merengues persiguen al Barcelona en LaLiga F, donde esperan cortar el dominio de las Culés. Además, esperan tomar venganza de la derrota a manos de París FC hace dos temporadas.

Noticias del París FC femenino

Las Parisinas ocupan la tercera posición en la Ligue 1 femenina, título que no ganan desde 2006.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

RMA Últimos partidos PAR 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Real Madrid Femenino 0 - 1 Paris FC

Paris FC 2 - 1 Real Madrid Femenino 1 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Clasificación

