Real Madrid femenino vs. FC Barcelona femenino, Copa de la Reina: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid femenino recibe a FC Barcelona femenino este jueves 5 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Alfredo Di Stéfano, por los cuartos de final de la temporada 2025-2026 de la Copa de la Reina.

Las Merengues llegan al compromiso después de vencer por marcador de 4-0 a Espanyol en los octavos de final, con dobletes de Linda Caicedo e Iris Ashley. Las Blancas no alcanzan la final del torneo nacional desde 2023, cuando perdieron en penales a manos de Atlético de Madrid.

Por su parte, las Culés dejaron en el camino por 6-1 a Alavés en su más reciente partido en el certamen, con anotaciones de Kika Nazareth, Sydney Schertenleib, Caroline Graham Hansen y Clara Serrajordi, además de un par de tantos en propia puerta del rival. Las Blaugranas apuntan a su tercer título consecutivo y décimo segundo en su historia.

Los dos equipos vienen de enfrentarse hace menos de dos semanas por la final de la Supercopa Femenina de España, duelo que terminó por 2-0 a favor de Barcelona, con Alexia Putellas y Esmee Brugts como las anotadoras del encuentro.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Real Madrid femenino vs FC Barcelona femenino, Copa de la Reina 2025-2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Teledeporte, RTVE Play y TV3. En México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica la transmisión estará a cargo de ESPN 2 y Disney+. Por su parte, en Estados Unidos no hay señal confirmada, de manera que recomendamos NordVPN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de FC Barcelona femenino vs Real Madrid femenino

El partido se disputa este sábado 24 de enero a las 19:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Castalia.

México: 12:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Estados Unidos: 13:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo

Noticias del FC Barcelona femenino

Las Culés vienen de vencer por 4-1 a Sevilla en LaLiga F, con un doblete de Kika, junto a los goles de Syney y Salma Paralluelo. El resultado les permite mantener una ventaja de 10 puntos sobre Real Madrid en la clasificación.

Noticias del Real Madrid femenino

Las Blancas consiguieron una victoria el fin de semana por 4-2 sobre Deportivo Abanca en LaLiga F, con par de anotaciones de Caroline Weir, acompañada por los tantos de Rocío Gálvez y Signe Bruun. Sin embargo, se mantienen a una distancia de doble dígito del Barcelona en la lucha por el título.

Enlaces útiles