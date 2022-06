Real Madrid: Entrevista a Florentino Pérez en "El Chiringuito"

El presidente da su primera entrevista tras conquistar liga y Champions. También desde el 'no' de Mbappé y los fichajes de Rudiger y Tchouameni.

Por Jorge C. Picón - El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dará su primera entrevista tras la conquista de la liga y la Champions League. Será en "El Chiringuito", donde analizará lo que ha dado de si una temporada muy exitosa. También habrá tiempo para hablar de la renovación de Mbappé por el Paris Saint Germain y el 'no' del francés al club blanco, a pesar de que el propio presidente estaba dispuesto a tirar la casa por la ventana para hacerse con él. No faltarán las preguntas de cara al curso que viene, con los dos nuevos fichajes, Rudiger y Tchouameni, y alguno más que pueda venir de aquí al final del mercado.

Otro aspecto importante a tratar será el de las salidas y el de las renovaciones. Isco, Bale y Marcelo ya se han marchado después de finalizar sus respectivos contratos con el Madrid. Hay dos jugadores, Asensio y Ceballos, que podrían hacerlo ya que, si bien su vinculación acaba en 2023, si no renuevan el club tratará de venderlos. Otros futbolistas como Jovic, Vallejo o Mariano también están en la rampa de salida, aunque no será sencillo encontrarles destino.

Ha sido una temporada larga, pero que ha terminado por confirmar que el nuevo proyecto en el que el Madrid lleva trabajando los últimos años funciona. Se trata de mezclar a veteranos como Benzema, Modric o Kroos con jóvenes muy talentosos, como Vinicius, Rodrygo o Militao. Además, se ha reforzado la plantilla con buenas oportunidades de mercado como Courtois o Alaba. Un gran trabajo en los despachos que, ahora, da su resultado sobre el terreno de juego.

"Estoy tranquilo porque hace un tiempo le dije que si ganaba la Champions venía y aquí estoy. No todos los años se gana, pero hemos ganado muchos años. Esta Champions, ha partir de los octavos hemos enfrentado a rivales muy importantes y han sido partidos mágicos, la recordaremos toda la vida"

"Para ganar hay que tener muy buenos futbolistas. El Madrid siempre los ha tenido. También se tienen que dar una serie de condiciones que este año se han dado. Una atmósfera, que diría Ancelotti, que ha sido un acierto. Los jugadores, además de ser grandes profesionales, son madridistas"

"Nunca pensé que estaríamos fuera en esta Champions. Contra el PSG nos sobraron 20 minutos. No tiene más morbo eliminar al PSG. No es el rival del Madrid, ni el Chelsea ni el City. Todos los clubes son amigos. No he peleado con ellos por Tchouameni. Mbappé le dijo si quería ir al PSG y él dijo que quería ir al Madrid. Eso pasa muchos veces. Le han querido PSG y Liverpool"

Superliga. "La Superliga sigue viva, por supuesto. Ahora mismo hay una cuestión legal en Luxemburgo. Habrá una vista dentro de poco. Vamos a ver lo qué dicen. Creemos que tenemos derecho a organizar competiciones entre nosotros. Con al UEFA. Entendemos que la UEFA es un monopolio. Nunca hemos tenido miedo a que nos echasen. Con Ceferin, en París, no hablamos de la Superliga. Le regalamos una figura del Bernabéu. Dijimos que queríamos hablar con la UEFA".

Tebas y su denuncia al PSG y al City. "No sé por qué lo hace. Desde lueg Tebas no apoya al Real Madrid. Es más, me siento perjudicado. Tenemos un pleito entre Barcelona, Athletic y nosotros contra LaLiga. CVC es ilegal seguro. Primero, porque incumple un decreto ley, que es que los clubes cedemos los derechos televisivos en competencia y por tres años, y no hay competencia ni son tres años. No sé por qué el resto de clubes han firmado. Hay que solucionar los problemas dentro de la legalidad. Nosotros siempre nos hemos llevado bien hasta ahora. Vamos a ir hasta el final"

Laporta. "Ha tenido una gran presión. Pero es un club serio que ha denunciado esta situación ante los tribunales. Van a salir hacia delante. Es uno de los grandes clubes que hay en el mundo".

Mbappé. "Mbappé no traicionó a Florentino Pérez. Transmitió a todo el mundo su sueño de jugar en el Madrid. Lo quisimos hacer en agosto de 2021, no pudimos hacerlo y él siguió manteniendo que quería venir. 15 días antes, la situación cambio. Creo que por una presión política y económica y salió por lo más fácil. Se notaba que estaba cambiando de idea. Cuando él no quiere hacer un acto de patrocinio con su selección, a mí me chocó. También cuando aceptó ser el líder de un equipo. Este no es el Mbappé que habíamos conocido. Ha cambiado de sueño. Le llamó el presidente de la República. No tiene mucho sentido que le llame, porque hay más clubes allí. El Lyon, el Marsella… Supongo que querrás que prospere, pero puede ser en un equipo o en otro. Zidane fue grande en el Madrid. Eso influyó mucho en él. Le presionaron y ya es otro futbolista. Como decía Di Stefano, no hay nadie por encima del club. Tenemos unos principios que no podíamos cambiar. Le tengo cariño a Mbappé. La presión le ha hecho cambiar sus circunstancias. No es fácil que tenga la tranquilidad con 23 años. Yo creo que su madre no le presionó. Yo creo que su madre quería que viniese al Madrid. Ya sabes que las madres quieren lo mejor para sus hijos. No ha venido porque no ha querido".

Precontrato a Mbappé. "Porque no se puede hacer. Tienes que avisar al club de que vas a negociar con él y eso para Mbappé era una gran perturbación jugando allí todavía seis meses. Eso sería una presión añadida que haría todo muy difícil"

Madridismo. "Estarán un poco decepcionados. El que iba a venir no era el que yo conocí. Si era así, mejor que no haya venido. Dentro de tres años, todos calvos, como dice el dicho. Este Mbappé que se niega hacer un acto publicitario con su selección, yo no lo quiero. Yo creo que le han confundido. Él es muy joven y espero que allí sea lo mejor posible para él. Lo del sueño era verdad, pero a veces no se pueden realizar por causas externas".

Conversación con Mbappé. "Yo le deseé suerte. No ha habido más conversaciones. Ya en ese momento no me interesaba. Ningún jugador ha estado por encima de los demas. Es un juego colectivo. No vamos a hacer ninguna excepción".

Haaland. "No tenía nada que ver con Mbappé. Tenemos al mejor delantero del mundo y es incompatible con Haaland. Es un gran jugador, pero no vamos a traerlo para tenerlo en el banquillo. No sé si tiene una claúsula. Solo tenemos idea de seguir mejorando el equipo con algún refuerzo".

Ancelotti. "El me dijo 'gracias por traerme' y yo le dije 'gracias por venir'. Ha hecho un gran trabajo. Se respira una gran atmósfera. Pintus y todo el equipo ha funcionado bien. Ha sido un año para enmarcar".

Líderes. "Los líderes son Modric, Courtois, Benzema. Los veteranos que ayudan a los jóvenes. Contra el City, los veteranos están en el banquillo y los niños jugando. Y los veteranos los animan. Esa mezcla entre veteranos, jóvenes y público es increible".

Afición. "El público ha participado. Todo el mundo saltaba menos yo, por respeto al que tenía al lado".

