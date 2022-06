Real Madrid: El 'culebrón Mbappé' no ha terminado

La relación entre club y jugador se ha enfriado, pero ninguna de las partes descarta unir sus caminos en el futuro.

Por Jorge C. Picón - Parecía que todo había terminado. Que con la renovación de Mbappé hasta 2025 en el PSG y las 'calabazas' al Madrid los caminos de jugador se habían separado definitivamente. Gente dentro del club consideró una traición lo ocurrido, teniendo en cuenta que días antes de anunciar su decisión seguía diciendo al Madrid y a su entorno que su sueño era jugar de blanco. Un duro golpe que, con tiempo y la 14ª Champions en las vitrinas, empieza a aliviarse. Hasta tal punto que el propio Florentino Pérez ni siquiera le cierra la puerta.

En la entrevista del presidente en "El Chiringuito" habló claro sobre la situación que se vivió durante el mes de mayo. Explicó que, de una día para otro, el jugador cambió de actitud por completo. "Se notaba que estaba cambiando de idea. Cuando él no quiere hacer un acto de patrocinio con su selección, a mí me chocó. También cuando aceptó ser el dueño de un equipo. Este no es el Mbappé que habíamos conocido", explicó. Repitió en varias ocasiones que el Madrid está por encima de cualquier jugador y que el fútbol es un deporte colectivo, afirmando que Kylian tiene ahora un poder desproporcionado para un futbolista en el PSG, el cual él no estaba dispuesto a darle. "Ningún jugador ha estado por encima de los demás. Es un juego colectivo. No vamos a hacer ninguna excepción", expresó.

Pero más allá de todos los 'recados' que le dejó al francés, con los que demostró que le había dolido lo sucedido, en ningún momento se atrevió a descartar su fichaje. Empezó afirmando que no se sentía traicionado por él y añadió después que es una persona a la que le tiene "cariño". Por si fuera poco, quiso quitarle parte de culpa de su decisión final. "No es fácil que te llame el presidente de la República, y otros presidentes, y la alcaldesa de París. Y luego vas a Qatar y te ofrecen una serie de cosas que te vuelven un poco loco", afirmó.

¿Tres años más de espera?

¿Quiere decir esto que el Madrid irá a por Mbappé? No, pero sí que parece evidente que donde hubo fuego, cenizas quedan. Eso sí, Florentino dejó claro las cosas que debe cambiar si quiere tener alguna posibilidad de volver. El presidente dejó caer que deberá rebajar sus pretensiones deportivas, ya que aquí nunca podría tener el poder con el que cuenta en el PSG o, incluso, en la selección francesa. En resumidas palabras, deberá ser el Mbappé de antes, el cual tenía el sueño de triunfar en el Real Madrid.

El atacante tampoco ha tenido una mala palabra con un club al que quiso irse en 2021, un año después de rechazarlo. "Lo único que puedo es darle las gracias a todos los aficionados del Real Madrid, a todo el club, porque me dieron todo el amor posible y fue increíble porque nunca he jugado allí. Sólo con 14 años, durante una semana, pero es un club increíble y les deseo buena suerte para la final de la Champions", dijo en una entrevista en "Marca" días después de anunciar su renovación.

Uno de los motivos que esgrimió Kylian para explicar su decisión fue que su figura era importante para Francia y que debía quedarse para favorecer a su país. El Mundial de Qatar de noviembre y los Juegos Olímpicos de Paris en 2024 son dos eventos deportivos importantes para él y para su país. También para los directivos del PSG, la familia real qatarí, y de ahí que hayan tirado la casa por la ventana para retenerlo. Pero esos solo tres años de renovación dejan entrever que Mbappé volverá a poder decidir su futuro en 2025, cuando apenas tenga 26 años. Figo llegó con 27 años, Zidane, con 29 años, Ronaldo Nazario, con 26, o Kaka, con 27. Grandes incorporaciones que se incorporaron al club en edades avanzadas y a algunos les dio tiempo a entrar en la historia.

Mbappé ya sabe lo que tiene que hacer si quiere cumplir su sueño de niño de jugar en el Madrid. Cuenta con el "cariño" de Florentino. Eso si, debería ganarse a esa parte de la afición más orgullosa, que no entiende el por qué de su 'no'. Pase lo que pasé en los próximos años, lo que ha quedado claro en estas últimas semanas es que el 'culebrón Mbappé' no ha terminado...