Real Betis vs. Sevilla, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Betis recibe a Sevilla este domingo 1 de febrero a las 18:30 horas (tiempo de España) en el estadio La Cartuja, por la vigésima sexta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Real Betis vs. Sevilla de LaLiga 2025-26

Los Béticos llega al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Rayo Vallecano en la fecha 25, con gol de Cédric Bakambu. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini es quinto en la clasificación con 42 puntos, a seis de distancia de los puestos de Champions League.

Por su parte, los Nervionenses vencieron por 1-0 a Getafe en su más reciente partido de liga, con anotación de Djibril Sow. El cuadro a cargo de Matías Almeyda es décimo primero en la tabla con 29 unidades, cinco por arriba de la zona de descenso.

Cómo ver Real Betis vs Sevilla, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Hora de inicio de Real Betis vs Sevilla

El partido se disputa este domingo 1 de marzo a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio La Cartuja.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Real Betis

Marc Bartra habló durante la semana sobre el derbi.

“No me gustan los derbis y pensar en favoritismos... porque al final los derbis son partidos muy competidos. Vamos a entrar con garra y con ganas”, expresó en entrevista para Canal Sur TV.

“Con la cabeza fría, pero también con corazón ardiendo, sabiendo que estamos en casa, que sientan por qué estamos ahí arriba, por qué el Betis se está haciendo cada vez más grande y hacerse sentir en el terreno de juego, que es donde nos gusta hacerlo”, agregó.

“Creo que me hace bien el Betis y también siento que he aportado mi granito de arena para que el Betis vaya creciendo y eso es algo que se lleva dentro, no me lo quita nadie”, finalizó.

Noticias del Sevilla

Matías Almeyda le dedicó unas palabras a Manuel Pellegrini de cara al derbi. Esto después de que su colega salió a respaldarlo en declaraciones por la sanción de siete partidos que recibió el entrenador argentino.

"Eso es fútbol, fútbol de hombres, respeto y honor. Estamos hablando de un señor del fútbol. Admiración, respeto y agradecimiento; creo que no solamente yo vi la injusticia", expresó.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

