Real Betis vs. Feyenoord, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Betis recibe a Feyenoord este jueves 29 de enero a las 21:00 horas en el estadio La Cartuja, por la octava y última jornada de la fase de la liga de la temporada 2025-2026 de la Europa League.

Sigue aquí en directo el Real Betis vs. Feyenoord de la Europa League 2025-26

Los Béticos llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-2 a PAOK en la fecha 7. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini es octavo en la clasificación con 14 puntos, obligado a ganar para no poner en riesgo su sitio en el top 8 y con ello un boleto directo a octavos de final, cuidando la diferencia de goles en caso de un empate por ese último puesto a la ronda de los 16 mejores.

Por su parte, el Club del Pueblo venció por 3-0 a Sturm Graz en su más reciente partido en el certamen continental. El cuadro a cargo de Robin van Persie es vigésimo sexto en la tabla con seis unidades, forzados a un triunfo para aspirar a los playoffs, además de esperar una combinación de resultados, aunque sus posibilidades no son del todo altas y la diferencia de goles podría ser el factor decisivo.

Cómo ver Real Betis vs Feyenoord, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3 y LaLiga TV Bar, mientras que en Méxicose podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Hora de inicio del partido Real Betis vs Feyenoord

Europa League - Europa League Estadio de La Cartuja

El partido se disputa este jueves 29 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio La Cartuja.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Real Betis contra Feyenoord alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager M. Pellegrini Alineación probable Suplentes Manager R. van Persie

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del equipo Real Betis

Los Béticos anunciaron que Sofyan Amrabat fue intervenido en Ámsterdam y se le realizó una limpieza articular en su tobillo derecho. El marroquí había aplazado su visita al quirófano para disputar la Copa Africana de Naciones, aunque el problema físico lo dejó fuera de acción después de los cuartos de final. El club no dio a conocer el tiempo de recuperación que necesitará el mediocampista para regresar al terreno de juego.

Noticias del equipo Feyenoord

El Club del Pueblo llega con una importante cantidad de bajas al compromiso, todas en defensa: Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcom Jeng, Gijs Smal, Givairo Read y Jeremiah St. Juste. Además se encuentran en duda los centrales: Tsuyoshi Watanabe y Anel Ahmedhodzic. Robin Van Persie tendrá que hacer uso de hasta su último recurso para organizar su zaga.

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificaciones

