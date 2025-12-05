Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Bundesliga
team-logoRB Leipzig
Red Bull Arena Leipzig
team-logoEintracht Frankfurt

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En el encuentro más destacado de la jornada se enfrentan RB Leipzig y Eintracht Frankfurt. Conoce dónde seguirlo.

RB Leipzig y Eintracht Frankfurt se enfrentan este sábado 6 de diciembre en la Red Bull Arena de Leipzig, a partir de las 11:30 hrs. 

 

Sky SportsSky+

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt en vivo: ¿Dónde ver en TV y Stream?

El destacado partido de la Bundesliga se transmitirá en vivo y en exclusiva por Sky Sports México en México, ESPN+ en Estados Unidos, a partir de las 11:30 hrs (tiempo del centro de México), 12:30 ET y 09:30 hrs PT. 

¿Qué pasa en el Leipzig?

Los Leipzigers siguen siendo los primeros perseguidores del Bayern. Después de doce partidos, RB se encuentra con 26 puntos y solo dos derrotas en el segundo lugar de la Bundesliga. Sin embargo, ya les faltan ocho puntos para alcanzar a los muniqueses en la cima.

El viernes pasado, el equipo del entrenador Ole Werner solo logró un 0:0 contra un Gladbach revitalizado. RB fue claramente dominante en el juego, tuvo más posesión del balón y 13 remates más que el rival, pero simplemente faltó el gol.

Bundesliga
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE

¿Qué pasa en el Eintracht Frankfurt? 

Gracias a seis partidos consecutivos de la Bundesliga sin perder, el Eintracht Frankfurt ha vuelto a la lucha por un puesto en la Champions League. El Eintracht se sitúa ahora en la séptima posición con 21 puntos, dos por detrás del Leverkusen, cuarto.
Apenas el domingo pasado, el equipo de Dino Toppmöller solo pudo empatar 0-0 contra el VfL Wolfsburg. Michy Batshuayi marcó el celebrado gol del empate de penalti en el sexto minuto del tiempo añadido.
El goleador incluso fue preferido al supuesto fichaje estrella del club en enero, Elye Wahi. Wahi llegó desde Francia el invierno pasado por 26 millones de euros para cubrir el hueco dejado por Omar Marmoush. Pero el delantero ha sido un completo fracaso; ni siquiera entró en la convocatoria contra el Wolfsburg, a pesar de la ausencia de su máximo goleador, Jonathan Burkardt. Debido a su bajo rendimiento, se espera que Wahi deje el club este invierno.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Hora de inicio

crest
Bundesliga - Bundesliga
Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Alineaciones

RB Leipzig contra Eintracht Frankfurt alineaciones probables

RB LeipzigHome team crest

4-3-3

Formación

4-2-3-1

Home team crestSGE
1
P. Gulacsi
23
C. Lukeba
16
L. Klostermann
22
D. Raum
4
W. Orban
14
C. Baumgartner
24
X. Schlager
13
N. Seiwald
49
Y. Diomande
11
C. Harder
7
A. Nusa
23
M. Zetterer
21
N. Brown
3
A. Theate
13
R. Kristensen
4
R. Koch
19
J. Bahoya
18
M. Dahoud
27
Mario Götze
8
F. Chaibi
20
R. Doan
7
A. Knauff

4-2-3-1

SGEAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • O. Werner

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • Dino Toppmöller

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Forma

RBL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

SGE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Balance de enfrentamientos directos

RBL

Últimos partidos

SGE

2

Victorias

1

Empate

2

Victorias

7

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Las tablas

