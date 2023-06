Raúl seguirá entrenando al Real Madrid Castilla

El eterno capitán seguirá siendo el líder del Castilla con el que volverá a intentar el ascenso la próxima temporada

Raúl González Blanco seguirá siendo el entrenador del Real Madrid Castilla la próxima temporada tal y como ha avanzado 'MARCA' y ha podido confirmar GOAL. El '7' seguirá siendo el capitán del barco del filial, con el que volverá a intentar el ascenso a Segunda la próxima temporada.

Una continuidad ganada a pulso, pues el Castilla ha rendido a gran nivel durante toda la temporada y Raúl ha demostrado además dotes de gran entrenador en estos playoffs. Salvo en la ida ante el Eldense, en los otros tres partidos mostró un planteamiento excepcional, fue superior a su homólogo y solo los errores individuales en el terreno de juego, y el buen trabajo del Eldense, obviamente, han evitado un ascenso que durante meses parecía más que posible.

La decepción sufrida en Elda fue importante, pues vieron el ascenso prácticamente materializado en dos ocasiones: primero tras una excepcional primera parte y luego tras un gol en el 108 que parecía dejar el billete sellado. Pero el Eldense no dio su brazo a torcer en ningún momento y truncó el sueño de Raúl y sus pupilos.

Un sueño que se esfuma pero que no desaparece del todo, pues Raúl volverá a intentarlo la próxima temporada. El club le ha garantizado su continuidad y el de Villaverde siempre ha tenido claras sus intenciones, tal y como evidenció tras superar al Barça B en la semifinal. "Nunca se sabe lo que puede pasar, pero me estáis viendo hablar de lo que me gusta estar en el Real Madrid, lo que me gusta entrenar a estos chicos. Porque a muchos los conocí cuando tenían 14 años. Cuando acabe la temporada, veremos cuál será la mejor solución, pero la mía siempre es estar aquí en el Real Madrid. Me encantaría seguir aquí, me encantaría continuar y creo que es lo que va a pasar. Raúl es Real Madrid, es dónde me siento bien, dónde me siento feliz y creo que hago feliz a la gente, pudiendo ayudar en la carrera a los jugadores y es el lugar dónde quiero estar".

Cambios en la plantilla

La gran duda ahora es ver con qué plantilla contará Raúl en el Castilla la próxima temporada. Todos los jugadores priorizan seguir en el Real Madrid, pero algunos como Arribas o Rafa Marín tienen complicada su continuidad salvo que el club les asegure un rol en el primer equipo. Los dos cuentan con ofertas de equipos de primer nivel y en las próximas semanas se decidirá si su futuro está o no lejos de Valdebebas.

Por contra, juveniles como Nico Paz, Gonzalo o Manuel Ángel apuntan a dar el salto al primer equipo y empezar a ser importantes en el filial. De hecho, el argentino ya ha sido indiscutible en estos playoffs y todo apunta a que será el jugador que asuma el rol de Arribas la próxima temporada.