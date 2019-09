Raúl Cáceres duro con sus jugadores: "Son timoratos y cobardes"

El entrenador de Real de Minas terminó con bronca luego de la derrota 2-1 ante Olimpia y cargó contra los futbolistas.

Raúl Cáceres terminó muy enojado por la derrota 2-1 de Real de Minas ante Olimpia. El entrenador de 49 años habló después del partido y criticó duramente a sus futbolistas a quienes tildó de "timoratos" y "cobardes".

"Realmente estoy indignado con el fútbol, con las injusticias del fútbol, nos hacen dos goles, es increíble, pero me voy a seguir muriendo con esta carrera", arrancó el técnico, y después cargó contra Gustavo Alvarado.

"Mire a Tavo Alvarado con tanto tiempo de jugar y no tiene huevos para meterse en el área de Olimpia. Apenas metimos a Kevin que tres o cuatro veces se metió por ahí y ya el equipo cambia la cara, cuando se atreve. Porque a mí no me importa si me van a meter cinco, pero tenemos que buscar la portería contraria", dijo.

"Me indigna porque mis jugadores son timoratos, cobardes, eso es lo que me indigna a mí, en este caso del jugador del que estaba hablando", cocluyó el entrenador, aunque también señaló que después de esta derrota el equipo perdió el miedo a jugar contra los equipos grandes.